Una vecina de Tenerife denuncia la sobrepoblación en la isla: "Este es el resultado de la masificación turística"

La sobresaturación turística en Canarias está afectando cada vez más a la vida diaria de los vecinos, especialmente en zonas sensibles como el Parque Rural de Anaga, en Tenerife. Así lo ha denunciado la usuaria de TikTok Humedal Verde (@humedalverde), que ha publicado un vídeo mostrando la situación que se vive en esta carretera durante los fines de semana.

En las imágenes se observa una guagua de gran tamaño intentando avanzar por una vía extremadamente estrecha, claramente no diseñada para este tipo de vehículos. El autobús roza el quitamiedos en varias ocasiones y llega incluso a perder parte de la carrocería trasera, evidenciando el grave problema de accesos saturados y la presión del turismo en espacios naturales protegidos.

Manifestación del 18M en Tenerife de 'Canarias tiene un límite' / Arturo Jiménez

La residente llega a decir en el vídeo que "las guaguas privadas de 12 metros deberían estar prohibidas". Esta medida fue anunciada por el Cabildo Insular de Tenerife y se iba a aplicar en zonas naturales protegidas de la isla como este Parque Rural de Anaga o Masca (Teno) desde principios de año, pero aún no se hace efectiva

En Tenerife no cabe ni un alfiler

Este vídeo ha reavivado el debate sobre la sobreexplotación turística y las crecientes tensiones entre visitantes y residentes. La masificación del turismo impide que muchos vecinos puedan llevar a cabo su rutina diaria con normalidad, ya que esta se ve alterada por la constante afluencia de visitantes que, en muchos casos, no respetan el entorno.

La llegada masiva de turista sigue creciendo cada año pese a las advertencias institucionales y sociales para aplicar límites. En 2024, Tenerife tuvo aproximadamente 7.2 millones de visitantes, un 12.2% más que en 2023, y en la última década, se ha registrado un crecimiento acumulado del 30%. La proliferación de excursiones privadas han convertido a zonas rurales como Anaga en espacios donde las infraestructuras no soportan ya el volumen de tráfico.

En ese contexto, la tinerfeña compartía el vídeo para mostrar el día a día de los vecinos que utilizan las estrechas carreteras de la zona. "Estamos hartos de la sobrepoblación y de la cantidad de gente que viene a pasar sus vacaciones sin límite ni restricciones", señala esta vecina, que incide en que no para de encontrarse con guaguas de grandes dimensiones en puntos sin apenas espacio para adelantar.

La autora de la publicación explica que ella misma tuvo que quitar el fragmento del parachoques que se había caído, porque la guagua siguió hacia adelante. Su relato evidencia los riesgos diarios: desprendimientos, atascos, maniobras peligrosas y daños constantes en un entorno natural declarado Reserva de la Biosfera.

La denuncia ha reactivado el debate sobre la convivencia entre un modelo turístico de alto volumen y la vida de los pueblos del Macizo de Anaga. Los vecinos advierten que la masificación altera su movilidad, incrementa los tiempos de desplazamiento y encarece la vida en la isla.