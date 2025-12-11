Tranvía de Tenerife activa servicios especiales para los fines de semana en la campaña de Navidad

Metrotenerife inicia los servicios especiales para la campaña de Navidad y Reyes, reforzando la frecuencia de la Línea 1 durante los fines de semana de diciembre, además del primero de enero de tal manera que en horas punta, el servicio operará con un intervalo de 8 minutos los sábados y de 10 minutos los domingos.

Estas frecuencias especiales están programas para los días 13, 20 y 27 de diciembre, y el 3 de enero así como los días 14, 21 y 28 de diciembre, y 4 de enero.

De esta forma se busca facilitar los desplazamientos hacia y en el área metropolitana durante las compras navideñas y actividades festivas, detalla la compañía en una nota.

Frecuencias

Este sábado, así como el 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero, los tranvías de la Línea 1 circularán por parada cada 8 minutos de 12:00 a 20:00 horas, mientras que la Línea 2 prestará servicio con una frecuencia de 16 minutos.

El domingo 14, al igual que los días 21 y 28 de diciembre además del 4 de enero, la Línea 1 tendrá intervalos de 10 minutos y de 15 minutos en la Línea 2 durante las horas de máxima ocupación, de 12:00 a 20:00 horas.

Al margen de estos refuerzos, los tranvías seguirán operando en ambas líneas con los horarios y frecuencias habituales de fin de semana.