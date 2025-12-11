Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tranvía de Tenerife activa servicios especiales para los fines de semana en la campaña de Navidad

La Línea 1 tendrá una frecuencia de 8 minutos los sábado en hora punta y de 10 los domingos

Un tranvía en una de las paradas.

Un tranvía en una de las paradas. / María Pisaca

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Metrotenerife inicia los servicios especiales para la campaña de Navidad y Reyes, reforzando la frecuencia de la Línea 1 durante los fines de semana de diciembre, además del primero de enero de tal manera que en horas punta, el servicio operará con un intervalo de 8 minutos los sábados y de 10 minutos los domingos.

Estas frecuencias especiales están programas para los días 13, 20 y 27 de diciembre, y el 3 de enero así como los días 14, 21 y 28 de diciembre, y 4 de enero.

De esta forma se busca facilitar los desplazamientos hacia y en el área metropolitana durante las compras navideñas y actividades festivas, detalla la compañía en una nota.

Frecuencias

Este sábado, así como el 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero, los tranvías de la Línea 1 circularán por parada cada 8 minutos de 12:00 a 20:00 horas, mientras que la Línea 2 prestará servicio con una frecuencia de 16 minutos.

El domingo 14, al igual que los días 21 y 28 de diciembre además del 4 de enero, la Línea 1 tendrá intervalos de 10 minutos y de 15 minutos en la Línea 2 durante las horas de máxima ocupación, de 12:00 a 20:00 horas.

Al margen de estos refuerzos, los tranvías seguirán operando en ambas líneas con los horarios y frecuencias habituales de fin de semana.

La ministra Díaz califica de "ilegal" el buzón contra el absentismo laboral de la CEOE-Tenerife

Tenerife se prepara para fuertes lluvias: Jorge Rey avisa de la llegada de una DANA

Tranvía de Tenerife activa servicios especiales para los fines de semana en la campaña de Navidad

Élite Taxi colapsa el corazón de Santa Cruz y anuncia nuevas manifestaciones para el 19 de diciembre en Tres de Mayo

Un taller clandestino y más de tres millones de euros en juguetes: intervienen un bazar en el sur de Tenerife

La Aemet mantiene para el sábado los avisos por viento, lluvia, fenómenos costeros y nevadas en Tenerife

Abierto desde 1994: el local que recomiendan todos los tinerfeños por sus bocadillos

Aemet activa avisos este viernes por viento y fenómenos costeros en Tenerife: precaución ante rachas de hasta 80 kilómetros por hora y mar de fondo

