Tranvía de Tenerife activa servicios especiales para los fines de semana en la campaña de Navidad
La Línea 1 tendrá una frecuencia de 8 minutos los sábado en hora punta y de 10 los domingos
Metrotenerife inicia los servicios especiales para la campaña de Navidad y Reyes, reforzando la frecuencia de la Línea 1 durante los fines de semana de diciembre, además del primero de enero de tal manera que en horas punta, el servicio operará con un intervalo de 8 minutos los sábados y de 10 minutos los domingos.
Estas frecuencias especiales están programas para los días 13, 20 y 27 de diciembre, y el 3 de enero así como los días 14, 21 y 28 de diciembre, y 4 de enero.
De esta forma se busca facilitar los desplazamientos hacia y en el área metropolitana durante las compras navideñas y actividades festivas, detalla la compañía en una nota.
Frecuencias
Este sábado, así como el 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero, los tranvías de la Línea 1 circularán por parada cada 8 minutos de 12:00 a 20:00 horas, mientras que la Línea 2 prestará servicio con una frecuencia de 16 minutos.
El domingo 14, al igual que los días 21 y 28 de diciembre además del 4 de enero, la Línea 1 tendrá intervalos de 10 minutos y de 15 minutos en la Línea 2 durante las horas de máxima ocupación, de 12:00 a 20:00 horas.
Al margen de estos refuerzos, los tranvías seguirán operando en ambas líneas con los horarios y frecuencias habituales de fin de semana.
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
- Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
- Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino
- La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios
- La Audiencia Provincial ejecuta la salida de los okupas del hotel Callao Salvaje: “El estado es dantesco y deplorable”
- Un coche despeñado en el Teide se convierte en una atracción para los turistas cuatro días después del accidente
- No doy el DNI': una experta alerta a los tinerfeños de lo que deben hacer para dar sus datos de manera segura en los alojamientos