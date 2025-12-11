Tenerife impulsa las comunicaciones vía satélite con una gran estación

Tenerife construirá una estación de grandes antenas parabólicas que actúan como un puente para las comunicaciones vía satélite. El denominado telepuerto es un proyecto del Cabildo, a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y la empresa tecnológica Arquimea con su filial CanaySat, una alianza público-privada que cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea. La iniciativa prevé el despliegue de una constelación de satélites que operará desde Canariasen una fase posterior. La infraestructura aprovechará la posición geográfica estratégica de la Isla y su conectividad submarina. Será gestionado por CanarySat Teleport Services y generará un centenar de empleos directos.

Proyecto global

El desarrollo del telepuerto de comunicaciones satelitales constituye una pieza fundamental del proyecto global de CanarySat y su desarrollo se producirá en dos fases. En una primera etapa, se procederá a la construcción de la estación a partir del año próximo, con el propósito de que entre en servicio en 2028.

Segunda etapa

En la segunda etapa se llevará a cabo la construcción, puesta en órbita y comercialización de una red propia de satélites de comunicaciones en banda ancha que ofrecerá servicios globales, seguros y de calidad al contar en las islas con la infraestructura y la capacidad necesarias tanto del segmento sobre el terreno como del espacial.

Desarrollo

El proyecto contempla también un Centro de Control y Operaciones de Satélites y Redes satelitales por parte de Arquimea. Este proceso permitirá disponer de una infraestructura de antenas de comunicaciones satelitales y servicios anexos que puedan servir no sólo para la constelación CanarySat, sino también para controlar satélites de terceros, como la futura constelación anunciada por el Cabildo de Tenerife y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para observar y proteger el Archipiélago desde el espacio.

Centro de control

El centro de control de satélites que impulsa Arquimea estará instalado en el ITER, así como un gateway o telepuerto que conectará con Canalink, el operador neutro de comunicaciones. Este telepuerto será parte del proyecto CanarySat que pone en marcha la compañía tecnológica española Arquimea.

Institucional

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, mostró su satisfacción por el desarrollo de esta iniciativa en la Isla: “Con este proyecto diversificaremos la economía, atraeremos nuevos inversores y desarrollaremos una estrategia sin precedentes en Canarias”. Subrayó que “la construcción del telepuerto y del centro de control de satélites es un paso decisivo para situar a Tenerife en la vanguardia de las comunicaciones del futuro”.

Oportunidad

Antonio Abad, director general de CanarySat, destacó que “este proyecto es una gran oportunidad para convertir a Canarias en un hub (eje) de comunicaciones por satélite seguras, resilientes y soberanas que darán servicio a una creciente demanda global”. El director general de la línea de Nuevas Tecnologías y CEO del centro de investigación de Arquimea, Rubén Criado, afirmó que “forma parte de nuestra esencia participar en los principales proyectos tecnológicos que se desarrollan en España y seguir creciendo en Canarias". Concluyó destacando que "nuestra trayectoria de más de 20 años en el sector aeroespacial nos permite contribuir con solvencia y visión a iniciativas de alto impacto como esta”.

Consejero

Por su parte, el consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, explicó que “la estimación es que el proyecto de CanarySat genere alrededor de 100 nuevos empleos directos e indirectos de alta cualificación". Destacó que "atraerá a empresas de alto valor añadido, que buscan conectividad premium en tiempo real y baja latencia" como son "operadores satelitales, empresas de telemedicina, banca o ciberseguridad”.

Las claves

Las claves para que este proyecto se consolide son, por un lado, la presencia de Arquimea ya en Canarias, con especial implantación en Tenerife, y, por otra parte, las condiciones especiales tanto fiscales como físicas, de conectividad, y la disponibilidad del CPD D-ALiX y alta conectividad submarina a través de Canalink. Todo ello con la posibilidad de materializar la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) por parte de inversores privados. Estas son las razones determinantes para que se haya propuesto Tenerife como el punto donde ubicar esta infraestructura.