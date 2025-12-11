Tecnología premium contra el fuego para los guardas rurales de Tenerife

El Cabildo de Tenerife refuerza el trabajo preventivo contra el fuego dotando a sus guardas rurales con equipamiento tecnológico premium. El cuerpo de vigilancia en los espacios naturales de la Isla adquiere una especial relevancia para alertar ante los incendios forestales y las emergencias. La entrega de nuevos dispositivos está justificada por el interés público y al objeto de facilitar la labor de control y apoyo de los guardas.

Gestión

El área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias dota al servicio de guardas rurales de caza adscritos a la Federación de Asociaciones para la gestión cinegética de Tenerife con una iniciativa que, a modo de subvención en especie, consiste en la entrega de ‘tablets’ y sus respectivas fundas para incrementar la seguridad en sus lugares habituales de trabajo, así como facilitar la gestión de incidencias tanto ordinarias como extraordinarias.

Entrega

La entrega de los nuevos dispositivos, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), situado en el Pabellón Santiago Martín, se justifica por la necesidad de modernizar el equipamiento para las labores de estos profesionales del medio natural y rural, especialmente en las zonas de interfaz de la Isla.

Labores

La labor de los guardas rurales supone una contribución esencial en la seguridad del campo de Tenerife,. Se ocupan de aspectos como la detección y comprobación temprana de conatos de incendios en zonas de interfaz rural y en la corona forestal, el apoyo en la búsqueda de personas en el entorno natural y la revisión de elementos territoriales como los bebederos, además del seguimiento y control de la caza en los espacios acotados para ello. A ello suman la ayuda que prestan en rescates, el apoyo en la prevención de delitos en el entorno natural, la supervisión de accesos, la seguridad en terrenos y fincas públicas o privadas y la suelta de especies.

Prevención

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, pone en valor “el trabajo que realizan los guardas rurales, que se convierten en parte del engranaje necesario en el ámbito de las emergencias". Incide en que son "un factor fundamental para los servicios de prevención de incendios, tanto en la corona forestal como en zonas de medianías”.

Dispositivos

“Con estos nuevos dispositivos -señala la responsable del área-, facilitamos la labor del personal para dar una respuesta mucho más ágil en las situaciones que se producen en el campo o en el mundo rural, en general". Al respecto, alude a "la prevención ante la comisión de delitos, su ayuda en la resolución y su apoyo y disposición para atender accidentes comunes en el medio en el que trabajan”.

Equilibrio

El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, se refiere a que los guardas rurales "siempre han contribuido en mantener el equilibrio del medio rural y natural". Resalta que "realizan una labor muy importante que queremos reforzar". En esa línea, recuerda las entregas de dos desfibriladores y vehículos para el desempeño de sus funciones, a los que se incorporan ahora las ‘tablets’, que servirán para facilitar su labor en el campo "a la hora de la elaboración de informes, expedientes o la geolocalización y seguimiento de puntos de referencia, así como el control de los compañeros en el ejercicio de sus funciones". Todo ello "contribuye a garantizar la seguridad de la ciudadanía y que Tenerife sea una Isla más segura".

Refuerzo del servicio

Por último, el jefe de Servicio de Guardas Rurales, Víctor Fumero, destaca que la entrega de los nuevos dispositivos “servirá para potenciar, entre otros, la seguridad en la localización de cada guarda rural, la de bebederos para aves, el seguimiento de la siembra de cereales y de la suelta de la perdiz moruna, así como para potenciar la información precisa en una emergencia, además de la colaboración que podamos desarrollar”.

Primera sanción

Cabe recordar que guardas rurales de Tenerife llevaron a cabo, a mitad de octubre pasado, la primera actuación relevante tras la instalación de controles en el PIco del Teide. Los efectivos interceptaron a dos turistas franceses en la zona de La Rambleta, dentro del parque nacional, con un permiso falsificado. Los efectivos de seguridad levantaron un acta de denuncia e impidieron que llegaran a su objetivo.

Guardianes del campo

En la actualidad, una docena de guardas rurales vigila cotos de caza, fincas y otros espacios en el campo de Tenerife. Pero su labor, reconocida con varias distinciones oficiales, va más allá. El conocimiento del terreno les ha convertido en fundamentales para auxiliar a los servicios de emergencia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad en momentos difíciles, como los rescates en zonas orográficamente complicadas o los incendios forestales. En la Finca La Chepital, ubicada en San Isidro (Granadilla de Abona), al Sur de la Isla, tienen su sede los guardas rurales. Allí cuentan con perros adiestrados y vehículos todoterreno.