Un taller clandestino y más de tres millones de euros en juguetes: intervienen un bazar en el sur de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil de la Sección Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur, junto a la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Playa de las Américas, coincidiendo con fechas previas para la Navidad, han llevado a cabo una inspección en un local comercial de venta directa al público en Arona, a fin de proteger a los consumidores de aquellos productos que no cumplan con las especificaciones que marca la normativa y puedan suponer un serio peligro en su uso.

En la inspección se han intervenido 44.212 juguetes falsificados en un bazar que fabricaba sus propias imitaciones en el sótano del local, con un valor estimado de más de tres millones de euros, según el informe realizado por el perito judicial especializado en propiedad industrial.

La investigación se inició tras detectarse en el establecimiento la existencia para la venta, de juguetes que presentaban anomalías en su etiquetado, carencia de certificaciones obligatorias y signos evidentes de falsificación de marcas registradas. Durante la inspección, los agentes descubrieron que la actividad ilícita no se limitaba sólo a la venta, ya que en el sótano del local existía un espacio habilitado como taller clandestino, donde los responsables ensamblaban los juguetes para simular su autenticidad.

Un agente de la Guardia Civil con varios juguetes incautados / Guardia Civil

Además de los juguetes, se ha procedido a la intervención de moldes, adhesivos, embalajes y otros materiales destinados a la fabricación y falsificación de productos destinados a menores de edad, con el peligro que ello conlleva. La investigación continúa abierta para determinar el alcance de la distribución y el posible origen de los materiales empleados en la falsificación.

La Guardia Civil recuerda a los consumidores comprobar que los juguetes lleven el marcado CE insertado en el propio juguete; que el producto esté identificado con el nombre y marca, así como su fabricante o importador, además del número de lote, serie o modelo a la vista; también hay que tener en cuenta las recomendaciones del fabricante sobre la edad de uso, el peso, así como si es necesario la supervisión de un adulto.