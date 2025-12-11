Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se repiten los problemas en Santa Cruz y varios barrios sufren problemas en el suministro de agua tras una avería

Poco más de dos meses después de la última avería, Los Gladiolos y el barrio Salamanca vuelven a sufrir interrupciones y bajadas de presión

Imagen de archivo del barrio de Los Gladiolos.

Imagen de archivo del barrio de Los Gladiolos. / Europa Press

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

La Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa) ha comunicado este jueves una avería en la red principal de distribución que está afectando al suministro en las zonas del barrio de Salamanca y Los Gladiolos. Esta situación se repite poco más de dos meses después de que Emmasa informara de otro problema que afectaba a la misma zona, incluyendo en ese caso la avenida de Venezuela y Los Verodes.

El incidente está provocando interrupciones y bajadas de presión en distintos puntos, una situación que se prevé se vaya solucionando de manera progresiva a lo largo de la mañana, según ha informado la compañía.

Emmasa recomienda a los vecinos hacer uso de sus depósitos de reserva mientras se completan los trabajos de reparación y se restablece la normalidad en el servicio.

