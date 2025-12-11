La ministra Díaz califica de "ilegal" el buzón contra el absentismo laboral de la CEOE-Tenerife

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, criticó este jueves la iniciativa de la CEOE de Tenerife para crear un buzón de denuncias anónimas sobre bajas fraudulentas y absentismo laboral, dado que es "ilegal", por lo que pidió al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que lo retire "de forma fulminante".

"Es gravísimo que Garamendi y la patronal española hayan abierto una oficina para que los trabajadores denuncien a trabajadores que se encuentran enfermos. Es inhumano, en primer lugar, pero además es ilegal", señaló Díaz en declaraciones a EFE en Ginebra.

"Coloca fuera de la ley a Garamendi", insistió la titular de Trabajo, quien señaló que "los tiempos de los comisarios políticos en España han acabado".

Díaz anticipó que se llevará esta polémica iniciativa ante la Agencia de Protección de Datos.

La ministra recordó que una de sus primeras medidas al asumir la cartera fue derogar el artículo del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido de personas que se encontraban enfermas, y aseguró que la nueva iniciativa de la CEOE va en la misma línea de vulneración de los derechos humanos.