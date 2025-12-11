La Lotería Nacional toca en Tenerife

La Lotería Nacional volvió a dejar una estela de alegría este jueves, 11 de diciembre, con un primer premio ampliamente repartido por toda la geografía española. Sin embargo, Tenerife brilló con luz propia al ser una de las islas más agraciadas, con varios puntos donde se vendió el número ganador: el 98217.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el premio tocó en Santa Cruz capital, en la administración ubicada en la calle Fernández Navarro, 26, así como en Puerto de la Cruz, en plena Plaza del Charco, uno de los enclaves más emblemáticos del norte de la isla. También resultaron premiadas otras localidades tinerfeñas como San Cristóbal de La Laguna (en la calle Obispo Rey Redondo, 11), Porís de Abona y Cruz Santa.

La buena fortuna también sonrió al resto del archipiélago canario, con puntos premiados en Gran Canaria, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria (en el Carrefour de Hoya de la Plata, en el Centro Comercial Los Alisios y en la Plaza del Pilar) y en Arinaga. Además, en El Hierro, los boletos premiados se vendieron en Frontera, sumando una alegría más para la isla del Meridiano.

El número 98217, agraciado con el primer premio del sorteo, no solo cayó en Canarias, sino que fue ampliamente distribuido por todo el territorio nacional. Fue vendido en:

Madrid

Pedrera (Sevilla)

Úbeda y Pozo Alcón (Jaén)

Benidorm y Alcoy (Alicante)

Barcelona

San Fernando y Puerto Real (Cádiz)

Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

Lloret de Mar (Girona)

Pasai Trintxerpe (Guipúzcoa)

Yecla, Cabo de Palos y Los Belones (Murcia)

Gandía (Valencia)

Zaragoza

Esta amplia distribución ha sido una de las características del sorteo, que ha dejado múltiples ganadores en numerosos rincones del país.

El segundo premio, correspondiente al número 30374, también se hizo notar, aunque en menos localidades que el primero. Tocó en:

San Sebastián

Verín (Ourense)

Vilanova del Camí y Arenys de Mar (Barcelona)

Aunque este número no llegó al archipiélago canario, la emoción del sorteo fue compartida entre los miles de jugadores que participaron en él.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).