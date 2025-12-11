Kora Tigot: un nuevo referente de turismo de calidad

El sur de Tenerife suma un nuevo hito en turismo de calidad con la apertura de Kora Tigot, un complejo de 88 apartamentos ubicado en San Miguel de Abona, diseñado para ofrecer a sus visitantes una experiencia única centrada en el disfrute, el confort y la convivencia. Promovido por la compañía vasca Kategora, el proyecto ha sido llevado a cabo por el reconocido estudio de arquitectura tinerfeño Makin Molowny Portela, cuyo prestigio a nivel nacional se ha consolidado gracias a una combinación de rigor técnico, sensibilidad hacia el entorno y atención a la escala humana.

Kora Tigot, el nuevo resort hotelero de Kora Living, se erige como un ejemplo de integración paisajística, adaptándose al terreno y respetando el carácter natural de la isla. El complejo combina zonas comunes diseñadas para fomentar la interacción entre sus huéspedes y el ocio, como un spa, gimnasio, kids club, coworking y restaurante, con un amplio corazón central de piscinas y solárium rodeado de vegetación endémica que refuerza la sensación de privacidad y conexión con la naturaleza. Su interiorismo, inspirado en la esencia del archipiélago canario, se suma a una arquitectura sostenible que busca desconectar a los huéspedes del ritmo exterior sin renunciar a las comodidades más modernas.

Los apartamentos de Kora Tigot, de uno y dos dormitorios, están completamente equipados y cuentan con amplias terrazas que ofrecen vistas panorámicas hacia las montañas del sur, el mar o los jardines y piscinas del propio complejo. Cada detalle de la firma Makin Molowny Portela ha sido cuidado para garantizar confort, funcionalidad y estética, haciendo de cada estancia una experiencia memorable. La orientación y el diseño de los edificios inteligentes priorizan el uso de materiales locales, minimizando el impacto ambiental y reduciendo la huella ecológica. Las medidas de eficiencia energética, tanto activas como pasivas, permiten optimizar el consumo y las emisiones, respetando el delicado equilibrio del entorno tinerfeño.

La experiencia de Makin Molowny Portela con la promotora Kategora no es nueva. Anteriormente, el estudio desarrolló el complejo Kora Nivaria Beach, formado por 122 apartamentos en la costa de Abades, en Arico, consolidando así una metodología que combina innovación, sostenibilidad y atención al detalle en cada proyecto. El estudio ha vuelto a mostrar su talento para diseñar espacios que unen precisión técnica, excelencia arquitectónica y una cuidada experiencia de vida, reafirmando su compromiso con un turismo sostenible y de calidad en Tenerife.