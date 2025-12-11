Tenerife se prepara para fuertes lluvias: Jorge Rey avisa de la llegada de una DANA

Tenerife afronta un cambio radical del tiempo a partir de hoy como consecuencia de la llegada de una DANA. Según la última previsión de Jorge Rey, se espera que durante el fin de semana se registren lluvias persistentes, fuertes vientos, acumulaciones significativas y hasta nieve, especialmente en las áreas de mayor altitud.

Las previsiones apuntan a un episodio más severo de lo habitual para estas fechas, condicionado por una inestabilidad atlántica que también afectará a la Península. Jorge Rey asegura que el archipiélago será uno de los territorios más afectados por este nuevo escenario meteorológico.

"En Canarias se esperan precipitaciones abundantes, especialmente por la creación de esta DANA que va a llegar allí, un fenómeno que suele intensificar los episodios de lluvia en territorios montañosos como Tenerife", dice el joven meteorólogo.

El frente se convertirá en DANA y refuerza las lluvias

El episodio comenzará a hacerse notar desde mañana jueves, cuando un frente procedente del Atlántico incrementará la nubosidad. Entre el sábado y el domingo ya será cuando el tiempo se complique de forma más evidente.

Jorge Rey detalla que la evolución del sistema atmosférico será rápida, porque "podría crearse una DANA que deje inestabilidad".

La Agencia Estatal de Meteorología también ha activado avisos amarillos y naranjas en todas las islas porque se espera que esta situación deje situaciones de auténtico peligro. La orografía de la isla, con sus fuertes contrastes y paredes montañosas, favorecerá que las nubes descarguen con más fuerza que en otras islas.

El meteorólogo no se queda aquí, porque su previsión para la próxima semana apunta a una segunda mitad de mes muy movida. Jorge Rey explica que "la llegada de unas bajas presiones producirá más inestabilidad hacia el 13 y 14", lo que podría prolongar los intervalos de lluvia intermitente y el descenso de las temperaturas.