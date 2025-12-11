Jésica Fortes: una escuela que suene canario

Jésica Fortes pasaba mucho tiempo con Eloy Regalado González, más conocido como 'Eloyito', en Teno Alto. Gracias a esas largas estancias, que también compartió con su abuelo Pepe Regalado, conoce cantares y romances del pasado. Ahí nació su curiosidad por la forma de hablar canaria y ahora, casi 20 años después, publica su tesis doctoral 'La variedad lingüística canaria: estudio sobre la didáctica de la herencia gramatical, léxica y cultural en las aulas'.

Variedad castellana

La docente de Buenavista del Norte investiga en su tesis el uso de la lengua en las aulas del Archipiélago. Un estudio motivado por su experiencia como docente en Secundaria, en la Universidad de La Laguna y como madre en la educación de dos alumnos de Primaria. "Ahí me dí cuenta de que la mayoría de los libros de texto o de lectura que se usan aquí están redactados con la variedad castellana y no la canaria", explica Fortes.

Metodología

A partir de ahí, comienza una investigación de cuatro años que culminó el pasado mes de noviembre con la presentación del estudio en forma de tesis. El primer año fue de documentación y de leer sobre el marco teórico. En una segunda fase, diseñó un cuestionario que realizó una muestra de profesorado de las aulas canarias para saber "qué recursos utilizaban, las creencias que tenían acerca del uso del dialecto canario y también para conocer las editoriales más recurrentes y usadas en las clases de las Islas", relata.

De las respuestas de los profesores, la docente extrajo cuáles eran las seis editoriales que se analizan en su tesis, revisó sus libros para los cursos de tercero de Primaria y de Secundaria en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Ciencias en el nivel más bajo, y en Biología y Geología, Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura en el tercer año de la ESO.

Análisis profuso

"Me fijé en los rasgos lingüísticos, en la parte léxica y en la semántica. También si estaban redactados con la variedad canaria o no y si los contenidos eran canarios, si partían del contexto más cercano para después irse al del exterior o si nombraban a la cultura canaria", desarrolla al explicar su trabajo doctoral.

Solo uno de seis

De este profuso análisis concluyó que solo una de las seis editoriales analizadas tenía "la adaptación canaria adecuada. Había otros libros que aseguraban tener la adaptación local, en portada y en grande, y realmente no estaban adaptados ni en la variedad lingüística canaria ni en los contenidos", afirma y enumera que realmente solo contenían a Benito Pérez Galdós en Literatura y al volcán de La Palma en Geología, "pero eso también aparece en los libros nacionales", añade.

Hablar bien y hablar mal

Fortes tiene muy claro que "en todos sitios hay personas que hablan bien y hablan mal. Creo que ya todos saben que la canariedad tiene el mismo valor que el resto de variedades dialectales, pero sí que es verdad que siempre ha existido un complejo de inferioridad lingüístico y hay muchos datos que lo ratifican", anuncia y menciona el hecho, por ejemplo, de que actrices, actores o presentadores neutralicen su acento canario.

Gran repercusión

La buenavistera está muy satisfecha de la repercusión que está teniendo su tesis doctoral. Reconoce que actualmente este tipo de trabajos se suben al repositorio digital de la Universidad de La Laguna y "ahí quedan. Quizás, mi trabajo, al ser contenido canario y con la tendencia que existe en la actualidad a favorecer el patrimonio vernáculo, se publicó en el momento justo para que tenga esta difusión", dice agradecida.

A nivel local y por ser del noroeste de Tenerife, Fortes admite que "existen diferencias dialectales, incluso, por individuos. Cada persona tiene su forma de hablar, pero nos agrupamos por semejanzas y por las hablas locales, llamadas idiolectos". "A nivel regional, por islas, el dialecto canario se distingue muchas veces en léxico", explica.

Léxico agrario

El primer estudio de Jésica Fortes, 'Aproximación al léxico agrario en el noroeste de Tenerife', se publicó en 2007. "La zona de Buenavista del Norte es muy rica porque tiene muchas palabras relacionadas con la agricultura y la ganadería. Es un vocabulario propio que no se utiliza en muchas zonas", define. Además, según Fortes, "usamos mucho los diminutivos y nuestra entonación se parece a un cantar". Quizás de esa manera de hablar, lleguen los cantares de 'Eloyito' y de Pepe Regalado. Son como un tesoro, de cuatro o más versos, y encierran el cantar, hablar y el sonido de la tierra canaria.