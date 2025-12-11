Terremotos en Canarias: el IGN registra seis seísmos en lo que va de semana

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un total de seis terremotos en Canarias desde este lunes, de los que dos han tenido lugar este mismo jueves. Así se desprende de los datos publicados por la entidad correspondientes a los terremotos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos por la población.

Todos ellos han contado con una magnitud entre 1.6 y 2.4 y, si bien uno se notificó en El Pinar (El Hierro), el resto lo hizo en el Atlántico.

Datos

En concreto, los datos de los seis terremotos ocurridos desde el lunes en Canarias son:

11 de diciembre, 08:46 horas, Atlántico-Canarias: magnitud 1.6, profundidad 6

profundidad 6 11 de diciembre, 04:00 horas, Atlántico-Canarias: magnitud 2.4 , profundidad 12

, profundidad 12 10 de diciembre, 05:47 horas, Atlántico-Canarias: magnitud 2.1 , profundidad 0

, profundidad 0 9 de diciembre, 08: 16 horas, El Pinar de El Hierro: magnitud 2.1, profundidad 24

profundidad 24 8 de diciembre, 07:33 horas, Atlántico-Canarias: magnitud 1.7 , profundidad 30

, profundidad 30 8 de diciembre, 04:59 horas, Atlántico-Canarias: magnitud 1.7, profundidad 33

Señal del terremoto notificado en la isla de El Hierro. / IGN

Mayor magnitud

Fuera de las islas, los terremotos cercanos de mayor magnitud de esta semana tuvieron lugar en Azores-Cabo de San Vicente, el lunes 8 de diciembre, con una magnitud de 3.8, y el martes, en Alborán Sur, de magnitud 3.6.

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: