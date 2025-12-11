Terremotos en Canarias: el IGN registra seis seísmos en lo que va de semana
Uno de ellos fue localizado en El Hierro y el resto, en el mar
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un total de seis terremotos en Canarias desde este lunes, de los que dos han tenido lugar este mismo jueves. Así se desprende de los datos publicados por la entidad correspondientes a los terremotos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos por la población.
Todos ellos han contado con una magnitud entre 1.6 y 2.4 y, si bien uno se notificó en El Pinar (El Hierro), el resto lo hizo en el Atlántico.
Datos
En concreto, los datos de los seis terremotos ocurridos desde el lunes en Canarias son:
- 11 de diciembre, 08:46 horas, Atlántico-Canarias: magnitud 1.6, profundidad 6
- 11 de diciembre, 04:00 horas, Atlántico-Canarias: magnitud 2.4, profundidad 12
- 10 de diciembre, 05:47 horas, Atlántico-Canarias: magnitud 2.1, profundidad 0
- 9 de diciembre, 08: 16 horas, El Pinar de El Hierro: magnitud 2.1, profundidad 24
- 8 de diciembre, 07:33 horas, Atlántico-Canarias: magnitud 1.7, profundidad 30
- 8 de diciembre, 04:59 horas, Atlántico-Canarias: magnitud 1.7, profundidad 33
Mayor magnitud
Fuera de las islas, los terremotos cercanos de mayor magnitud de esta semana tuvieron lugar en Azores-Cabo de San Vicente, el lunes 8 de diciembre, con una magnitud de 3.8, y el martes, en Alborán Sur, de magnitud 3.6.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
