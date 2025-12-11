¿Hay clase y actividades al aire libre mañana en la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Esta es la situación actual ante la borrasca Emilia

La provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en alerta ante la llegada de la borrasca Emilia, que traerá "vientos del norte muy intensos, un mar combinado especialmente peligroso el sábado, lluvias que podrían ser persistentes e intensas, y nevadas en algunas cumbres", según ha informado oficialmente la AEMET en un comunicado. Los primeros efectos del temporal podrían empezar a notarse desde mañana, por lo que ante esta situación muchos padres se preguntan: ¿hay clase mañana en Canarias?

Todos recordamos la borrasca Claudia

No hace falta remontarse demasiado para encontrar un episodio similar al que se espera en los próximos días. Hace apenas un mes, el archipiélago sufrió los efectos de la borrasca Claudia, un temporal que obligó a la AEMET a activar avisos naranjas en la mayoría de las islas y que dejó acumulados de hasta 120 l/m².

Ahora, los meteorólogos advierten de que esta nueva borrasca podría ser incluso más intensa, especialmente entre la tarde del viernes y durante todo el sábado, cuando se prevé el momento más crítico del episodio de lluvias.

Debido al temporal, la Consejería de Educación se vio en la necesidad de suspender las clases el jueves 13 de noviembre. Además, muchos cabildos y ayuntamientos cancelaron las actividades al aire libre para garantizar la seguridad de los menores.

No hay respuesta oficial

A esta hora de la tarde, no existe ningún comunicado oficial por parte de los ayuntamientos ni de la Consejería de Educación. Se espera que conforme avance la tarde, las autoridades tomen una decisión, pero por ahora los menores mantienen sus clases con normalidad en colegios, institutos y demás centros educativos.

Tampoco la Universidad de La Laguna (ULL) ni la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han informado todavía si la actividad universitaria se suspenderá o continuará con normalidad mañana.

Lo que sí parece previsible, basándose en precedentes de situaciones similares, es la suspensión de las actividades deportivas del sábado, tanto al aire libre como en recintos cerrados. El objetivo sería evitar desplazamientos innecesarios y reducir riesgos para familias y participantes ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.