Fred. Olsen Express mejora su conectividad wifi incorporando una tercera antena que utiliza los satélites Starlink en su flota. Desde 2023, como parte de su compromiso por ofrecer la mejor experiencia de viaje, comenzó a implementar este servicio en sus barcos de la mano de la compañía española. Ahora, con la incorporación de esta tercera antena, refuerza y amplía aún más la cobertura y calidad de su conexión a bordo.

Se trata de un servicio que mejora la conexión a internet durante las travesías, brindando un acceso más rápido, estable y de alta velocidad a la wifi durante los trayectos en alta mar. Fred. Olsen Express se convirtió así, en septiembre de 2023, en una de las primeras compañías marítimas en empezar a incorporar este sistema pionero a su actividad y, a día de hoy, continúa trabajando en su integración para seguir mejorando la calidad en los desplazamientos. Todo es posible gracias a la colaboración con la compañía española Satlink, que tiene acuerdos con los principales operadores mundiales de soluciones y servicios de comunicación, como Starlink.

El director del departamento de informática y seguridad de la información de Fred. Olsen Express, Ángel Aceña, señala que “en nuestra compañía implementamos las primeras de estas antenas en septiembre de 2023, con el objetivo de ofrecer una conectividad más rápida, y con baja latencia, durante las travesías en alta mar, para que la tripulación y los viajeros puedan hacer uso de la conectividad wifi de manera práctica. Este sistema destaca por contar con una red de satélites en órbita baja, lo que garantiza una mejor conexión, al estar más cerca de la Tierra que otros dispositivos similares”.

Por su parte, el responsable de servicios de comunicaciones satelitales en Satlink, David Rol, destaca: “Hemos colaborado estrechamente con Fred. Olsen Express para ayudarles a definir sus necesidades de conectividad a bordo y ofrecer la mejor solución tecnológica para su flota. Nuestra prioridad ha sido proporcionar una conexión fiable y de alta calidad tanto para las tripulaciones, en su operativa diaria y bienestar a bordo, como para los pasajeros, mejorando su experiencia de viaje. Con la incorporación de esta tercera antena Starlink, damos un paso más en la mejora de la conectividad en alta mar, asegurando un servicio aún más eficiente y estable durante todas las travesías.”

La naviera cuenta actualmente con tres antenas Starlink en cada uno de los barcos de su flota entre islas. Una de ellas se destina exclusivamente a dar conexión a su tripulación para las cuestiones laborales del día a día, mientras que las otras dos se encuentran disponibles para dar servicio a los pasajeros. Hasta ahora, los buques disponían de una sola antena exclusiva para el pasaje, a la que recientemente se ha sumado una segunda, lo que supone que se ha duplicado el ancho de banda para ofrecer una mejor experiencia a sus viajeros. Además, teniendo en cuenta el incremento de pasajeros de los últimos meses, la compañía trabaja para incorporar una cuarta antena durante el primer semestre de 2026. Un servicio gratuito, cuyo objetivo es el de continuar ofreciendo la mejor experiencia a bordo a todos sus viajeros.

Sobre Fred. Olsen Express

Fred. Olsen Express es la naviera de referencia en Canarias y lleva más de 50 años garantizando la conectividad entre islas. Desde su primera travesía en 1974 con Ferry Gomera, entre San Sebastián de La Gomera y Los Cristianos, en Tenerife, la compañía mantiene su compromiso con el desarrollo del transporte marítimo en el archipiélago. Se caracteriza por brindar un servicio con barcos de última generación y basado en la comodidad, la puntualidad, la rapidez y la flexibilidad.

Fiel a su vocación de generar riqueza entre la comunidad canaria, cuenta con un equipo humano de cerca de 1.000 personas. En la actualidad, Fred. Olsen Express dispone de una flota de ocho barcos de alta velocidad, dos miniferris y tres buques de carga destinados al transporte de mercancías, con los que conecta el archipiélago, a través de siete islas. Opera siete líneas marítimas interinsulares y una ruta costera en el sur de La Gomera. Además, une Canarias con la península mediante la conexión de Gran Canaria y Tenerife con Huelva.

Fred. Olsen Express es líder en el mercado interinsular. Realiza una media de 22.500 viajes al año y transporta anualmente a más de 3,7 millones de personas, 66.000 mascotas, 1.000.000 de turismos y 1.300.000 metros lineales de carga, es decir, unos 100.000 vehículos de transporte de mercancías. Desde su origen, más de 89 millones de pasajeros han confiado en la compañía.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, a través de su programa ‘En Armonía con el Mar’, Fred. Olsen Express aplica la innovación en todos sus procesos para reducir al máximo su huella en el entorno.