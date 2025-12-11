El empleo en el Metal alcanza cifras históricas: máxima ocupación desde 2008

“Las cifras de empleo que ofrecen las industrias del metal en toda España son históricas y demuestran su fortaleza real: la ocupación crece un 7,3 por ciento y la afiliación supera las 831.000 personas. Que estemos en la mayor ocupación desde 2008 confirma que somos un sector estratégico, capaz de generar estabilidad y futuro incluso en momentos complejos”. De esta forma valora el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, el informe “Metal en cifras” que acaba de hacer público la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal), que integra a 78 asociaciones y federaciones—entre ellas Femete—, representando a 220.000 empresas, más de 1,5 millones de personas trabajadoras y 320.000 autónomos.

Según los últimos datos de la EPA, el sector alcanza en 2025 un total de 1.155.900 ocupados, lo que supone un incremento del 7,3% interanual, la cifra más alta desde 2008. Asimismo, la afiliación a la Seguridad Social vuelve a situarse al alza: 831.441 personas afiliadas en octubre, 3.105 más que el mes anterior (+0,4%) y 14.529 más que hace un año (+1,8%). La tasa de paro EPA en el Metal se reduce hasta el 2,7%, por debajo del 3,3% del trimestre anterior.

Responsabilidad, innovación y talento

Ante tales porcentajes, el dirigente de Femete destaca que “las empresas y profesionales del Metal están respondiendo con responsabilidad, innovación y talento. Este aumento de la afiliación y la reducción del paro reflejan que nuestros sectores industriales continúan creando oportunidades de calidad y manteniendo un compromiso firme con el empleo. Ahora bien, este avance laboral debe ser acompañado por políticas que refuercen la competitividad y apoyen la industrialización, porque seguimos enfrentándonos a un déficit comercial elevado que amenaza nuestra posición en los mercados”.

Aunque el empleo protagoniza el mejor registro en más de quince años, otros indicadores del informe también muestran que la producción industrial en el Metal crece un 0,9% en septiembre, acumulando un +0,5% en 2025. Si bien la cifra de negocios cae un –5,1% en septiembre, pese a un ligero avance del 0,8% anual. “El reto ahora es convertir este récord de empleo en un proceso sostenido de crecimiento industrial. Necesitamos apostar decididamente por la modernización tecnológica, el impulso a las exportaciones y el apoyo a las pymes y, muy especialmente, a las micropymes, para que este buen momento laboral se traduzca en más producción, más competitividad y unas industrias más fuertes, concretamente en Canarias”.