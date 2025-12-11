Élite Taxi colapsa el corazón de Santa Cruz y anuncia nuevas manifestaciones para el 19 de diciembre en Tres de Mayo

La manifestación convocada por Élite Taxi Tenerife fue, según su portavoz Miguel Ojeda, “un rotundo éxito” y evidencia que las reivindicaciones del colectivo “no son el capricho de cuatro asociados, sino del 80% del sector”, un respaldo que —afirma— quedó reflejado en las últimas elecciones internas. Ojeda critica que la gestión municipal, y en particular la de la concejala responsable, es “completamente nula”.

Desde la plaza de España a Bravo Murillo, San Sebastián, la parte baja de Villalva Hervás, la calle La Marina y la Avenida Marítima. La parte baja de Santa Cruz “quedó totalmente paralizada”, señal de la magnitud de la protesta, mientras los taxistas se dispongan activar sus cláxones ante la satisfacción de Ojeda por el amplio respaldo que ha colapsado la ciudad desde las diez de la mañana, con la guagua turística atrapada en una caravana de taxistas.

Ojeda sostiene que la solución pasa por la “destitución” o cese de la concejala, y afirma que, de no haber cambios, seguirán manifestándose: el 19 de diciembre y el 2 de enero, ambas convocadas de 19:00 a 21:00 horas en el entorno del Corte Inglés. Sostiene que estas protestas “no revientan Santa Cruz”, sino que responden al “abandono” que, según él, sufren desde hace años.

Fila de taxis en la manifestación encima del Cabildo de Tenerife / Andrés Gutiérrez

Entre las principales reclamaciones, el portavoz enumera lo que considera “fallos rotundos” en la gestión del taxi. Señala que en 2025 solo se rescatará una licencia municipal, lo que califica como “un atraso y un fracaso”, y atribuye esta situación a una mala planificación. Según explica, se ha exigido actualizar el precio de rescate porque “la licencia se vende en la calle por 85.000 euros y el Ayuntamiento la paga a 37.000”.

También denuncia el retraso reiterado en la subvención a los vehículos PMR, que —indica— se ha pagado en diciembre pese a que históricamente se abonaba en los primeros seis meses del año, incluso antes del verano. A ello añade la “necesidad urgente” de multiplicar las paradas de taxi en la ciudad: cita la falta de puntos en zonas como el Toscal y critica que en el entorno del hotel Innside se permita el aparcamiento en el carril bici mientras no se habilitan plazas suficientes para los taxis.

Ojeda reprocha además “indiferencia policial” ante incumplimientos cometidos incluso por algunos taxistas, mencionando casos de falta de documentación o ITV sin que —según él— se actúe. A ello suma un problema de intrusismo que cifra en torno a “150 vehículos piratas” operando en Santa Cruz, algo para lo que, afirma, la Policía “no está preparada ni se está utilizando adecuadamente”.

Respecto a las críticas sobre la falta de taxis por la tarde, sostiene que el problema no es la disponibilidad, sino la descoordinación de los cinco radiotaxis existentes. “¿Por qué un cliente debe saberse cinco números distintos?”, se pregunta. Propone unificar la flota municipal bajo un número único para los 675 taxis de la ciudad, lo que —asegura— evitaría que se informe erróneamente a los usuarios de que “no hay taxis”. A esto añade la necesidad de instalar tótems informativos en las paradas, con un botón que envíe un aviso a todos los taxis indicando dónde se necesita servicio.

Taxis en la plaza España durante la manifestación / Andrés Gutiérrez

Sobre los conductores asalariados, afirma que el colectivo “apuesta por ellos”, pero gestionar un taxi con dos conductores “no da”, ya que mantener un asalariado cuesta unos 2.300 euros mensuales. Extiende las críticas al Gobierno de Canarias, mencionando pólizas de seguros que pueden llegar a 5.000 euros al año, retrasos de tres años en la actualización de tarifas y la falta de medidas paliativas para el sector.

Postura municipal

El área de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife restó fundamento a la convocatoria la vísperas de la celebración de la manifestación y aseguró que la capital “ha cumplido y sigue cumpliendo” los acuerdos adoptados en la Mesa del Taxi, donde —subrayan— se informa puntualmente a todas las asociaciones.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, defendió que existe “un plan de rescate de licencias sólido y coordinado con el Cabildo”, destinado a mejorar la viabilidad económica del sector. Remarcó que el diálogo con el taxi ha sido “constante, transparente y leal”, y que todas las decisiones se han tomado en el marco de la Mesa del Taxi, “donde están representados todos los colectivos”.