En Directo
DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado varios avisos amarillos y naranjas por meteorología adversa para un fin de semana que se espera pasado por agua en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos naranja y amarillo en Canarias para este sábado, 13 de diciembre, con especial incidencia en Tenerife y en las islas orientales, donde se esperan lluvias, viento, tormentas y nieve en cotas altas. La borrasca afectará también a las islas occidentales.
En Tenerife se prevé un predominio de cielos muy nubosos, con precipitaciones más frecuentes en el norte y las zonas de medianías, sin descartar chubascos localmente fuertes. Además, la Aemet advierte de que algunas lluvias podrían venir acompañadas de tormentas, especialmente en el entorno de las islas orientales y centrales.
La cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros, por lo que el Teide y las cumbres de Tenerife podrían registrar nevadas durante la jornada. Las temperaturas experimentarán un descenso ligero a moderado, más notable en las máximas.
El viento del norte también será protagonista: soplará con intensidad y dejará rachas muy fuertes en las vertientes este y oeste, así como en medianías y zonas altas de Tenerife. Tampoco se descartan rachas intensas en las islas orientales durante las primeras horas del día.
Raúl Robledo
La Aemet advierte: la borrasca Emilia trae un temporal de viento, oleaje y precipitaciones intensas a Canarias
Un frente frío atlántico llegará este viernes, 12 de diciembre, al oeste peninsular y a Canarias.
Luis Miguel Mora
Tenerife se prepara para fuertes lluvias: Jorge Rey avisa de la llegada de una DANA
El meteorólogo advierte de un aumento de las precipitaciones y de que la inestabilidad podría extenderse más allá del fin de semana
