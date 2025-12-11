DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos naranja y amarillo en Canarias para este sábado, 13 de diciembre, con especial incidencia en Tenerife y en las islas orientales, donde se esperan lluvias, viento, tormentas y nieve en cotas altas. La borrasca afectará también a las islas occidentales.

En Tenerife se prevé un predominio de cielos muy nubosos, con precipitaciones más frecuentes en el norte y las zonas de medianías, sin descartar chubascos localmente fuertes. Además, la Aemet advierte de que algunas lluvias podrían venir acompañadas de tormentas, especialmente en el entorno de las islas orientales y centrales.

La cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros, por lo que el Teide y las cumbres de Tenerife podrían registrar nevadas durante la jornada. Las temperaturas experimentarán un descenso ligero a moderado, más notable en las máximas.

El viento del norte también será protagonista: soplará con intensidad y dejará rachas muy fuertes en las vertientes este y oeste, así como en medianías y zonas altas de Tenerife. Tampoco se descartan rachas intensas en las islas orientales durante las primeras horas del día.