Buscan a un atracador por asaltar varios locales en el Sur de Tenerife

Las fuerzas de seguridad tratan de localizar a un joven que presuntamente está implicado en múltiples robos con violencia e intimidación ocurridos en varios municipios del Sur de Tenerife.

Los delitos contra el patrimonio han ocurrido en las últimas semanas y en algunos de ellos el varón ha empleado un cuchillo de grandes dimensiones para intimidar a las víctimas.

Uno de los últimos asaltos conocidos ocurrió durante la tarde del pasado domingo en un supermercado situado en la urbanización Parque La Reina, en el municipio de Arona.

Hora de cierre

El ladrón volvió a usar un arma blanca para atemorizar al personal del establecimiento comercial cuando estaban a punto de cerrar y consiguió llevarse la recaudación que había en ese momento. Ayer, un encargado del negocio declinó hacer cualquier tipo de declaración sobre este incidente.

Los agentes policiales intentan determinar si en otros robos con violencia cometidos en Adeje o San Miguel de Abona también está implicada la misma persona.

Para desplazarse a los lugares se cree que puede utilizar un Seat Ibiza de color blanco con las placas de matrícula falsas.

Sustrajo las placas

Una de las hipótesis que barajan las fuerzas de seguridad es que el delincuente sustrajo las placas a un coche de la misma marca y modelo, que tiene su domicilio en una zona costera aronera.

Y después se las puso al turismo que utiliza ahora. Tras diversas gestiones, policías detectaron que el propietario del automóvil que debe llevar esa matrícula denunció hace algún tiempo su robo en un acuartelamiento de la Guardia Civil.

En los vídeos que han sido captados por las cámaras de videovigilancia de algunos locales también se aprecia que actúa con capucha de sudadera, por lo que todavía no ha sido identificado. En cualquier caso, la investigación continúa en marcha.