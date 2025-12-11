ATC y la ULL firman un convenio para mejorar la oferta formativa en materia aeronáutica

Aeronautical Training Canarias (ATC), empresa del sistema Binter, y la Universidad de La Laguna (ULL), a través de su Fundación General, han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de acciones formativas y de capacitación en materia aeronáutica y de transporte y logística aérea.

La firma del convenio tuvo lugar en la sede de ATC y asistieron el coordinador general de Binter, Santiago Guerra, y el rector de la ULL, Francisco García.

Santiago Guerra señaló que este convenio es un ejemplo más del compromiso de Binter con Canarias, sus habitantes y su desarrollo socioeconómico, así como la creación de puestos de trabajo especializados que aporten valor añadido al tejido laboral de las islas. “Este acuerdo permite a los alumnos de la ULL situarse a la vanguardia de la formación presencial y online específica de un sector altamente especializado y con demanda creciente de profesionales”, aseguró Guerra.

Por su parte, Francisco García destacó que la firma de este convenio con Aeronautical Training Canarias es una acción estratégica para la Universidad de La Laguna en el marco de la idea de formación y capacitación en colaboración con el tejido empresarial de nuestro entorno, en este caso en materia aeronáutica y logística aérea. “Esta empresa es un centro de formación profesional homologado que imparte un título de técnico de mantenimiento de aeronaves, que es el único que lo hace en Canarias”, explicó.

ATC ya ha colaborado con la ULL y la FGULL de forma desinteresada en la realización de acciones en el ámbito de la digitalización y transformación digital del transporte y la logística, en las que se detectaron una serie de oportunidades, especialmente las que tienen que ver con la ampliación de la oferta formativa en un sector en auge y tan relevante para Canarias. Por tanto, este acuerdo permitirá contar con planes formativos adecuados a las demandas de las empresas del sector y con profesionales especializados en la materia.

Este covenio mejorará la capacitación del alumnado egresado universitario en materia de aeronáutica, así como en la logística y el transporte asociado, ayudando a diversificar la oferta formativa, identificar nuevas oportunidades en la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento en estas áreas y también servirá para consolidar las relaciones entre la ULL y la FGULL con ATC y Binter.

A través de esta colaboración, se diseñará una oferta formativa relacionada con la aeronáutica y la logística y el transporte asociado, acorde con la demanda del sector, potenciando el modelo de microcredencial, se crearán espacios de trabajo compartidos entre las partes implicadas y otros agentes clave, que permitan identificar nuevas oportunidades de investigación, docencia y transferencia de conocimiento en la materia, y se identificará un 'banco' de docentes e investigadores/as que puedan incorporarse a las acciones de docencia e investigación que se lleven a cabo.

A la vanguardia de la formación aeronáutica

Aeronautical Training Canarias es referencia en materia de capacitación en aeronáutica y transporte y logística aérea. Su campus 360º tiene un triple enfoque: generar un vivero de profesionales en Canarias y el desarrollo del ámbito aeronáutico; ser centro especializado en la formación de ATR y Embraer; y funcionar como una agencia de colocación para mejorar la empleabilidad del sector a nivel nacional.

Cabe destacar que el centro está acreditado por el SEPE como Agencia Privada de Colocación y que puede ofrecer una empleabilidad en el sector aeronáutico de más del 90% a través de acuerdos y convenios de colaboración con las principales aerolíneas canarias. Asimismo, ha establecido acuerdos con varias escuelas de TCP para becar a alumnos y alumnas, para así generar nuevos profesionales que se incorporen al mercado laboral.

La oferta formativa que ofrece está compuesta por cursos de técnico de mantenimiento aeronáutico, una formación dual a la que se puede acceder con o sin titulación para obtener la licencia de mantenimiento de aeronaves de AESA y/o el grado superior de mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina.

En su catálogo formativo también se encuentra formación específica aeroportuaria, de mercancías peligrosas, auditoría y formación recurrente de mantenimiento aeronáutico.