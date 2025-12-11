Aprovecha un año de suscripción a EL DÍA por solo 36 euros y accede sin límites a información rigurosa y de calidad
El diario lanza una promoción que no puedes dejar pasar: doce meses de acceso ilimitado a todos los contenidos digitales a un precio único
El 28% de descuento en el plan anual estará disponible hasta el 19 de diciembre, ¡aprovéchalo ahora!
La temporada de ofertas de EL DÍAcontinúa. Si no quieres perderte la actualidad de Tenerife, Canarias, España y el mundo, ahora puedes suscribirte con una promoción especial por tiempo limitado. Esta iniciativa busca acercar a los lectores la información contrastada, los contenidos exclusivos y los servicios digitales más avanzados, para estar siempre al día de lo que ocurre a tu alrededor.
No dejes escapar esta oportunidad de EL DÍA y contrata una suscripción anual con un 28% de descuento. Durante un año completo y por solo 36 euros, tendrás acceso ilimitado a todas las noticias, reportajes y artículos de opinión, además de contenidos multimedia como galerías de fotos, gráficos interactivos y vídeos. Como suscriptor, recibirás la newsletter exclusiva, disfrutarás de nuevos pasatiempos, de una APP más premium y de las ventajas del Club+ exclusivo para suscriptores, con descuentos y sorteos pensados para ti.
Seis razones para suscribirte a EL DÍA
Los lectores suscritos a EL DÍA también tienen acceso a newsletters temáticas, una App renovada con una navegación más rápida y al Club ED+, que ofrece descuentos y acceso preferente a eventos organizados por el diario.
Ser suscriptor significa mucho más que leer noticias: es apoyar el periodismo local y la información cercana.
Estas son seis buenas razones para unirte y disfrutar de todas las ventajas:
1️⃣ Acceso ilimitado a todos los contenidos
2️⃣ Newsletters exclusivas con contenido especializado
3️⃣ Pasatiempos renovados
4️⃣ Una App renovada y más premium
5️⃣ ED+, un club con descuentos y ofertas exclusivas
6️⃣ Una oferta de suscripción irrepetible
Podrás consultar la última hora informativa cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC 📱💻🖥
Además, podrás cancelar cuando lo desees: la renovación se realizará al precio de tarifa.
Todo lo que incluye ser suscriptor
Quienes se suscriban a cualquiera de los planes de EL DÍA podrán disfrutar de:
- Información al minuto sobre Tenerife, Canarias y el mundo
- Reportajes de análisis y entrevistas exclusivas
- Crónicas de proximidad
- Opinión de firmas especializadas
- Suplementos y contenidos multimedia
Además, la suscripción incorpora acceso a servicios adicionales:
- Newsletters temáticas con contenidos exclusivos
- App renovada, más rápida y cómoda
- Club ED+ con ventajas y promociones especiales exclusivas para suscriptores
- Pasatiempos premium y acceso al archivo de juegos
Podrás consultar las últimas noticias cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC. 📱💻🖥
Una promoción por tiempo limitado: suscríbete y ahorra
La oferta estará disponible hasta el 19 de diciembre e incluye renovación automática a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Una oportunidad perfecta para descubrir todo lo que ofrece EL DÍA y disfrutar de información de calidad por un precio simbólico.
La suscripción incluye promociones exclusivas, sorteos, concursos y entradas para eventos culturales y deportivos a través del Club+. Todo por menos de lo que cuesta un café.
👉 Haz clic y SUSCRÍBETE hoy por solo 3 euros al mes para mantenerte informado con la actualidad que importa.
