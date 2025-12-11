AENA destina 900.000 euros para insonorizar 69 inmuebles próximos al aeropuerto Tenerife Norte
Se trata de 68 viviendas y el IES Geneto
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha informado este jueves de la asignación de 900.000 euros para la insonorización de 68 viviendas y la primera fase del mismo proceso en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Geneto, que son inmuebles próximos al aeródromo de Tenerife Norte.
Asimismo se encuentra pendiente, a la espera de conformidad por parte de los receptores, de la aprobación de otros 656.500 euros correspondientes a la insonorización de otras 75 viviendas, según ha indicado AENA en una nota.
A la reunión de seguimiento del plan de aislamiento acústico han asistido este jueves representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Agencia Estatal de Seguridad Aérea y de los ayuntamientos de La Laguna, Tegueste y Tacoronte.
Nuevas solicitudes
En ella se informó también de 36 nuevas solicitudes de inclusión y del reconocimiento, tras las mediciones pertinentes, de llevar a cabo acciones correctoras en 102 viviendas más.
Actualmente el número total de inmuebles donde ya se han concluido las obras de aislamiento acústico suma 1.121 (1.024 de La Laguna, 42 de Tacoronte y 55 de Tegueste), y otros 82 se encuentran en fase de ejecución.
Plan de aislamiento
El censo actual de viviendas incluidas en el Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, tras su ampliación este año, es de 3.150 (sumando 649 nuevos inmuebles de La Laguna, 44 de Tacoronte y 3 de Tegueste) y hasta el momento, se han recibido un total de 1.694 solicitudes.
Por ello AENA recuerda que todavía existe un número significativo de viviendas, en concreto 1.456, para las que sus propietarios aún no han solicitado el aislamiento acústico.
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
- Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
- Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino
- La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios
- Los dueños recuperan el Hotel Callao Salvaje tras diez meses de okupación
- La Audiencia Provincial ejecuta la salida de los okupas del hotel Callao Salvaje: “El estado es dantesco y deplorable”
- Un coche despeñado en el Teide se convierte en una atracción para los turistas cuatro días después del accidente