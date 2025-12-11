AENA destina 900.000 euros para insonorizar 69 inmuebles próximos al aeropuerto Tenerife Norte

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha informado este jueves de la asignación de 900.000 euros para la insonorización de 68 viviendas y la primera fase del mismo proceso en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Geneto, que son inmuebles próximos al aeródromo de Tenerife Norte.

Asimismo se encuentra pendiente, a la espera de conformidad por parte de los receptores, de la aprobación de otros 656.500 euros correspondientes a la insonorización de otras 75 viviendas, según ha indicado AENA en una nota.

A la reunión de seguimiento del plan de aislamiento acústico han asistido este jueves representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Agencia Estatal de Seguridad Aérea y de los ayuntamientos de La Laguna, Tegueste y Tacoronte.

Nuevas solicitudes

En ella se informó también de 36 nuevas solicitudes de inclusión y del reconocimiento, tras las mediciones pertinentes, de llevar a cabo acciones correctoras en 102 viviendas más.

Actualmente el número total de inmuebles donde ya se han concluido las obras de aislamiento acústico suma 1.121 (1.024 de La Laguna, 42 de Tacoronte y 55 de Tegueste), y otros 82 se encuentran en fase de ejecución.

Plan de aislamiento

El censo actual de viviendas incluidas en el Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, tras su ampliación este año, es de 3.150 (sumando 649 nuevos inmuebles de La Laguna, 44 de Tacoronte y 3 de Tegueste) y hasta el momento, se han recibido un total de 1.694 solicitudes.

Por ello AENA recuerda que todavía existe un número significativo de viviendas, en concreto 1.456, para las que sus propietarios aún no han solicitado el aislamiento acústico.