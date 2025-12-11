Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCD TenerifeRobe IniestaMaría Corina MachadoHotel Callao SalvajeCadáver La Palma
instagramlinkedin

La Aemet mantiene para el sábado los avisos por viento, lluvia, fenómenos costeros y nevadas en Tenerife

Rachas de viento superiores a 90 kilómetros por hora, mar de fondo de hasta siete metros, precipitaciones y nieve en cumbres

Mapa con la predicción del tiempo para el sábado en Canarias.

Mapa con la predicción del tiempo para el sábado en Canarias. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por viento de peligro importante en Tenerife y otras islas del archipiélago para este sábado 13 de diciembre. Se esperan rachas máximas de 90 kilómetros por hora, especialmente en cumbres y zonas altas del norte de la isla, donde no se descarta que localmente superen los 100 km/h.

En el área metropolitana y zonas expuestas del este, sur y oeste de Tenerife, las rachas alcanzarán los 70 km/h, con posibilidad de superar los 90 km/h en algunos puntos. La AEMET advierte que el viento del norte puede afectar carreteras de montaña, vertientes expuestas y cumbres, por lo que se recomienda conducir con precaución y evitar desplazamientos innecesarios.

Fenómenos costeros: mar de fondo y fuerza 8

El mar de fondo también representa un riesgo significativo. Se prevé mar combinado del norte o noroeste de 5 a 6 metros, con aumento ocasional hasta 6 a 7 metros, especialmente en los canales entre islas y costas del norte. El viento del norte o noroeste alcanzará fuerza 8 (62-74 km/h).

Zonas más afectadas en Tenerife:

  • Norte y área metropolitana: mar combinado de 5 a 7 metros, rachas de 62-74 km/h.
  • Este, sur y oeste de la isla: incremento del oleaje durante la mañana, con viento intenso en canales interinsulares.

El 112 Canarias recuerda que el mar de fondo puede generar olas repentinas y peligrosas, por lo que se desaconseja acercarse a playas, escolleras o muelles, así como suspender actividades náuticas y deportivas.

Lluvias y tormentas

Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 60 mm en 12 horas en vertientes norte de Tenerife, principalmente en el norte de la isla y área metropolitana. La Aemet clasifica estas lluvias como peligro bajo, pero recomienda precaución ante posibles deslizamientos o encharcamientos en zonas urbanas.

Además, se esperan tormentas dispersas durante la jornada en vertientes norte y canales entre islas, así como en La Palma, La Gomera y Gran Canaria.

Nevadas en cumbres

Las cumbres de Tenerife registrarán acumulación de nieve de hasta 2 centímetros. Esta previsión afecta especialmente a las carreteras de montaña y zonas altas, donde las bajas temperaturas y la nieve pueden dificultar la circulación. También se prevén nevadas similares en Gran Canaria y La Palma, afectando sus cumbres.

Noticias relacionadas y más

Es importante que los conductores que transiten por carreteras de montaña lleven equipo adecuado, como cadenas, y eviten desplazamientos innecesarios durante la jornada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
  2. El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
  3. Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
  4. Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino
  5. La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios
  6. La Audiencia Provincial ejecuta la salida de los okupas del hotel Callao Salvaje: “El estado es dantesco y deplorable”
  7. Un coche despeñado en el Teide se convierte en una atracción para los turistas cuatro días después del accidente
  8. No doy el DNI': una experta alerta a los tinerfeños de lo que deben hacer para dar sus datos de manera segura en los alojamientos

Élite Taxi colapsa el corazón de Santa Cruz y anuncia nuevas manifestaciones para el 19 de diciembre en Tres de Mayo

Élite Taxi colapsa el corazón de Santa Cruz y anuncia nuevas manifestaciones para el 19 de diciembre en Tres de Mayo

Un taller clandestino y más de tres millones de euros en juguetes: intervienen un bazar en el sur de Tenerife

Un taller clandestino y más de tres millones de euros en juguetes: intervienen un bazar en el sur de Tenerife

La Aemet mantiene para el sábado los avisos por viento, lluvia, fenómenos costeros y nevadas en Tenerife

La Aemet mantiene para el sábado los avisos por viento, lluvia, fenómenos costeros y nevadas en Tenerife

Abierto desde 1994: el local que recomiendan todos los tinerfeños por sus bocadillos

Abierto desde 1994: el local que recomiendan todos los tinerfeños por sus bocadillos

Aemet activa avisos este viernes por viento y fenómenos costeros en Tenerife: precaución ante rachas de hasta 80 kilómetros por hora y mar de fondo

Aemet activa avisos este viernes por viento y fenómenos costeros en Tenerife: precaución ante rachas de hasta 80 kilómetros por hora y mar de fondo

La cafetería de moda está en Tenerife: así es el rincón que enamora por su bollería francesa artesanal

La cafetería de moda está en Tenerife: así es el rincón que enamora por su bollería francesa artesanal

Se repiten los problemas en Santa Cruz y varios barrios sufren problemas en el suministro de agua tras una avería

Se repiten los problemas en Santa Cruz y varios barrios sufren problemas en el suministro de agua tras una avería

Una vecina de Tenerife denuncia la sobrepoblación en la isla: "Este es el resultado de la masificación turística"

Una vecina de Tenerife denuncia la sobrepoblación en la isla: "Este es el resultado de la masificación turística"
Tracking Pixel Contents