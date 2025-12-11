La Aemet mantiene para el sábado los avisos por viento, lluvia, fenómenos costeros y nevadas en Tenerife
Rachas de viento superiores a 90 kilómetros por hora, mar de fondo de hasta siete metros, precipitaciones y nieve en cumbres
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por viento de peligro importante en Tenerife y otras islas del archipiélago para este sábado 13 de diciembre. Se esperan rachas máximas de 90 kilómetros por hora, especialmente en cumbres y zonas altas del norte de la isla, donde no se descarta que localmente superen los 100 km/h.
En el área metropolitana y zonas expuestas del este, sur y oeste de Tenerife, las rachas alcanzarán los 70 km/h, con posibilidad de superar los 90 km/h en algunos puntos. La AEMET advierte que el viento del norte puede afectar carreteras de montaña, vertientes expuestas y cumbres, por lo que se recomienda conducir con precaución y evitar desplazamientos innecesarios.
Fenómenos costeros: mar de fondo y fuerza 8
El mar de fondo también representa un riesgo significativo. Se prevé mar combinado del norte o noroeste de 5 a 6 metros, con aumento ocasional hasta 6 a 7 metros, especialmente en los canales entre islas y costas del norte. El viento del norte o noroeste alcanzará fuerza 8 (62-74 km/h).
Zonas más afectadas en Tenerife:
- Norte y área metropolitana: mar combinado de 5 a 7 metros, rachas de 62-74 km/h.
- Este, sur y oeste de la isla: incremento del oleaje durante la mañana, con viento intenso en canales interinsulares.
El 112 Canarias recuerda que el mar de fondo puede generar olas repentinas y peligrosas, por lo que se desaconseja acercarse a playas, escolleras o muelles, así como suspender actividades náuticas y deportivas.
Lluvias y tormentas
Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 60 mm en 12 horas en vertientes norte de Tenerife, principalmente en el norte de la isla y área metropolitana. La Aemet clasifica estas lluvias como peligro bajo, pero recomienda precaución ante posibles deslizamientos o encharcamientos en zonas urbanas.
Además, se esperan tormentas dispersas durante la jornada en vertientes norte y canales entre islas, así como en La Palma, La Gomera y Gran Canaria.
Nevadas en cumbres
Las cumbres de Tenerife registrarán acumulación de nieve de hasta 2 centímetros. Esta previsión afecta especialmente a las carreteras de montaña y zonas altas, donde las bajas temperaturas y la nieve pueden dificultar la circulación. También se prevén nevadas similares en Gran Canaria y La Palma, afectando sus cumbres.
Es importante que los conductores que transiten por carreteras de montaña lleven equipo adecuado, como cadenas, y eviten desplazamientos innecesarios durante la jornada.
