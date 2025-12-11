Aemet activa avisos este viernes por viento y fenómenos costeros en Tenerife: precaución ante rachas de hasta 80 kilómetros por hora y mar de fondo
El oleaje puede alcanzar hasta cinco metros y el viento del norte afectará a vertientes expuestas y zonas de cumbre; el 112 Canarias recomienda evitar la costa y suspender actividades náuticas
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este viernes avisos por viento fuerte y fenómenos costeros en Tenerife debido al mar de fondo y la entrada de viento de componente norte.
Según informa la AEMET, el episodio afectará a vertientes expuestas, cumbres y zonas de litoral, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora que podrían superar localmente los 90 kilómetros por hora durante la tarde y noche.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112 Canarias) recomienda a la población no acercarse a la costa, aplazar actividades náuticas y deportivas, y no permanecer en playas mientras dure la prealerta.
Viento intenso: zonas y horarios afectados
El aviso por viento afecta a varias áreas de Tenerife, con mayor incidencia en cumbres, vertientes norte y este, y zonas expuestas al viento. Las rachas máximas previstas serán de 80 kilómetros por hora, con posibilidad de superar los 90 kilómetros por hora.
Zonas afectadas por el viento
- Norte de Tenerife: 12:00 – 23:59, rachas de hasta 80 kilómetros por hora.
- Este, sur y oeste de Tenerife: 12:00 – 23:59, viento de componente norte intenso.
- Área metropolitana: 12:00 – 23:59, rachas de 80 kilómetros por hora en zonas altas.
El viento del norte puede afectar también a carreteras de montaña y zonas expuestas, por lo que se aconseja conducir con precaución y evitar desplazamientos innecesarios en cumbres y carreteras secundarias.
Fenómenos costeros: mar de fondo de hasta cinco metros
Además del viento, la AEMET mantiene aviso por fenómenos costeros. Se espera que el mar combinado del norte o noroeste aumente a 4–5 metros en zonas del norte y oeste de la isla durante la tarde y noche.
Zonas con aviso costero
- Norte y oeste de Tenerife: mar de fondo 4–5 m, viento del norte fuerza 7 (50–61 km/h).
- Área metropolitana: aumento progresivo del oleaje, con viento intenso.
- Este y sur de la isla: mar combinado del norte incrementándose a partir de la tarde.
El 112 Canarias recuerda que el mar de fondo genera olas irregulares y repentinas que pueden superar muelles, escolleras y paseos marítimos, representando un riesgo grave para peatones, bañistas y curiosos.
Recomendaciones de seguridad
Ante esta situación, las autoridades insisten en seguir estas medidas:
- No acercarse a zonas donde rompen las olas, ni para tomar fotos o vídeos.
- Suspender actividades náuticas y deportivas: surf, kayak, paddle surf, pesca recreativa y navegación ligera.
- Evitar acampar o permanecer en playas expuestas al oleaje.
- Alejar vehículos y pertenencias de la línea de costa.
