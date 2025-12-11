Aemet activa avisos este viernes por viento y fenómenos costeros en Tenerife: precaución ante rachas de hasta 80 kilómetros por hora y mar de fondo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este viernes avisos por viento fuerte y fenómenos costeros en Tenerife debido al mar de fondo y la entrada de viento de componente norte.

Según informa la AEMET, el episodio afectará a vertientes expuestas, cumbres y zonas de litoral, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora que podrían superar localmente los 90 kilómetros por hora durante la tarde y noche.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112 Canarias) recomienda a la población no acercarse a la costa, aplazar actividades náuticas y deportivas, y no permanecer en playas mientras dure la prealerta.

Viento intenso: zonas y horarios afectados

El aviso por viento afecta a varias áreas de Tenerife, con mayor incidencia en cumbres, vertientes norte y este, y zonas expuestas al viento. Las rachas máximas previstas serán de 80 kilómetros por hora, con posibilidad de superar los 90 kilómetros por hora.

Zonas afectadas por el viento

Norte de Tenerife: 12:00 – 23:59, rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

12:00 – 23:59, rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Este, sur y oeste de Tenerife: 12:00 – 23:59, viento de componente norte intenso.

12:00 – 23:59, viento de componente norte intenso. Área metropolitana: 12:00 – 23:59, rachas de 80 kilómetros por hora en zonas altas.

El viento del norte puede afectar también a carreteras de montaña y zonas expuestas, por lo que se aconseja conducir con precaución y evitar desplazamientos innecesarios en cumbres y carreteras secundarias.

Fenómenos costeros: mar de fondo de hasta cinco metros

Además del viento, la AEMET mantiene aviso por fenómenos costeros. Se espera que el mar combinado del norte o noroeste aumente a 4–5 metros en zonas del norte y oeste de la isla durante la tarde y noche.

Zonas con aviso costero

Norte y oeste de Tenerife: mar de fondo 4–5 m, viento del norte fuerza 7 (50–61 km/h).

mar de fondo 4–5 m, viento del norte fuerza 7 (50–61 km/h). Área metropolitana: aumento progresivo del oleaje, con viento intenso.

aumento progresivo del oleaje, con viento intenso. Este y sur de la isla: mar combinado del norte incrementándose a partir de la tarde.

El 112 Canarias recuerda que el mar de fondo genera olas irregulares y repentinas que pueden superar muelles, escolleras y paseos marítimos, representando un riesgo grave para peatones, bañistas y curiosos.

Recomendaciones de seguridad

Ante esta situación, las autoridades insisten en seguir estas medidas: