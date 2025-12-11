Abierto desde 1994: el local que recomiendan todos los tinerfeños por sus bocadillos
Sus combinaciones lo han convertido en una parada obligatoria para todos los que visitan la isla
Los bocadillos pueden ofrecer una experiencia gastronómica inolvidable entre los amantes de la comida auténtica y de calidad. En Tenerife hay un local que abrió sus puertas en 1994 y se ha convertido en una parada obligatoria para quienes visitan la isla.
Se trata de la panadería-cafetería KM5 que se encuentra en la población de La Esperanza y todos los tinerfeños recomiendan visitar el local a todo el que viaje a la isla.
Todo un clásico en La Esperanza
KM5 es una parada obligatoria para quienes van a visitar el Parque Nacional del Teide, comprar los bocadillos y continuar con la ruta es una opción perfecta para los amantes del senderismo y la gastronomía.
El establecimiento ha conseguido su fama gracias a la contundencia y la elaboración de cada uno de sus bocadillos, aportándoles un toque personal que los diferencia.
"Veníamos de camino del Teide hacia el puerto de Santa Cruz y decidimos parar para desayunar. Magnífica sorpresa y altamente recomendable. Atención 100%, no sabíamos que pedir y nos recomendaron, trato muy amable y buen precio. Para repetir!!!", opina un usuario de TripAdvisor.
Sus bocadillos más populares
Cada cliente tiene un gusto, pero entre los bocadillos más pedidos destacan:
- Putingazo
- Súper Km5
- María Jiménez
Además, todos sus bocadillos puede pedirse por mitades para quienes quieran probar más de uno.
Horario y ubicación
La panadería-cafetería KM5 se encuentra en la Carretera General C-824, 18, La Esperanza, Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con una valoración de 4,5 estrellas en Google, algo que demuestra la satisfacción de todos los clientes que han pasado por allí.
El establecimiento abre todos los días de 7:00 a 15:00 horas, excepto los lunes que cierra por descanso del personal.
KM5 se ha convertido en un clásico que los tinerfeños recomiendan a todo el que visite La Esperanza. Sus combinaciones y sabores más auténticos lo han convertido en un referente de los bocadillos en la isla.
