Yayi Martín: "El voluntariado ambiental pasa de la limpieza puntual a la ciencia ciudadana"

Lleva casi dos décadas en la Oficina de Participación y Voluntariado Ambientales. ¿Cómo ha evolucionado desde 2006 y cuál es el rol de la Oficina en este proceso?

La evolución ha sido enorme. Pasamos de cinco o seis actividades puntuales al año a alcanzar una madurez que se refleja en la diversidad de proyectos. Nuestro rol es clave: no trabajamos con voluntarios individuales, sino con entidades, asociaciones y fundaciones a las que asesoramos legal y logísticamente, por ejemplo, actuando como puente entre ellas y los gestores de los espacios naturales. Hoy, asociaciones vecinales, culturales y deportivas se suman a la conservación.

¿Cuál es la diferencia entre el voluntariado de hace años y el actual?

Hemos avanzado de las limpiezas de playa a proyectos a largo plazo que requieren más conocimiento y son multidisciplinares. A día de hoy, integramos la parte medioambiental con la cultural, tecnológica y etnográfica. Es un reflejo de que el voluntariado ya no es solo una actividad puntual, sino una herramienta para la profundización del conocimiento y la conservación continua.

Uno de los proyectos se basa en la custodia del territorio. ¿En qué consiste exactamente este modelo de conservación a largo plazo?

Es un modelo muy valioso donde una entidad decide apadrinar o amadrinar un espacio, ya sea público o privado, mediante un acuerdo formal. Estas entidades actúan como un apoyo constante a la administración, ejerciendo rehabilitación, mejora, información e incluso sirviendo de ojos de los espacios para detectar cualquier problema. El proyecto en el Bosque de Agua García, que lleva casi ocho años, es un ejemplo de éxito y continuidad.

Dar un sentido a la participación

¿Cómo está impulsando la Oficina la ciencia ciudadana en Tenerife?

Es una línea muy potente. Trabajamos con instituciones como la Universidad de La Laguna en propuestas donde los voluntarios reciben formación y se integran en proyectos de investigación para la recogida de datos a través de métodos científicos. Por ejemplo, en el seguimiento de fauna, aves o invertebrados. Es una forma de darle un sentido más profundo a la participación, generando conocimiento real.

¿Qué impacto tienen las vertientes de voluntariado corporativo y las iniciativas escolares de aprendizaje por servicio?

Ambas consiguen integrar cuestiones sociales. El voluntariado corporativo cohesiona equipos, ya que en el campo todos tienen el mismo nivel, ayudando a limar, incluso, conflictos laborales. Por otra parte, los centros escolares son muy activos desde hace dos o tres años, organizando sus propios proyectos, lo que permite a los alumnos aprender conocimientos de un tema ambiental mientras hacen un servicio real a la comunidad.

¿Cuál es la motivación principal que lleva a una persona a dedicar su tiempo al voluntariado ambiental?

Las emociones tienen mucho que ver. Hay una profunda conexión personal y afectiva con el territorio, con la necesidad de hacer algo y sentirse útil. La gente quiere tomar parte activa en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales. Además, la participación es un espacio de educación: si participas en una limpieza de playa, se te ocurren soluciones que la administración local podría aplicar.

Trabajos coordinados

Respecto a las reforestaciones, ¿por qué es tan estricto el calendario y cómo se eligen las especies?

El calendario es estricto porque la reforestación solo se puede realizar después de las primeras lluvias para asegurar la viabilidad de la plantación. No podemos plantar en suelo seco. Trabajamos en coordinación con la unidad de gestión forestal del Cabildo, que nos indica cuáles son las especies idóneas para cada zona. Nuestra labor es la educación ambiental y el seguimiento posterior de las especies que se han plantado.

La Oficina se ha mantenido durante 21 años y ahora está integrada en Gesplan. ¿Qué perspectivas tienen para el futuro y la calidad de la formación?

Que la Oficina se mantenga es un reconocimiento de su valor como medio para acercar la administración a la ciudadanía. Con la integración en Gesplan, el presupuesto ha aumentado, lo que se traducirá en una formación de mayor calidad y en la garantía de recursos efectivos. Hay una relación directa con el desarrollo económico, ya que si la ciudadanía demanda formación especializada, necesitamos profesionales para cubrir esa necesidad. Esto nos consolida como un referente a nivel de Canarias e incluso nacional. Otras entidades isleñas nos hablan para pedir asesoramiento.

Accesibilidad

¿Qué pasos están dando para garantizar la accesibilidad y la continuidad intergeneracional del voluntariado?

Siempre intentamos que las actividades sean lo más accesibles posible para personas con diversidad funcional o de cualquier otro tipo, diseñando partes de la acción aptas para todos. En cuanto a la continuidad, las mujeres de 45 a 60 años son el mayor porcentaje, y a menudo vienen con sus hijos. Proyectos como el del Bachillerato dual, donde los alumnos deben hacer voluntariado ambiental de 20 horas a la semana, están siendo clave porque vemos cómo los padres se terminan enganchando a la actividad con sus hijos.

¿La Oficina solo se centra en la conservación de entornos naturales, o también en el acercamiento a espacios urbanos?

Buscamos acercar tanto los espacios naturales como los urbanos. En Santa Cruz, por ejemplo, tenemos el proyecto EcoRutas Saludables, donde un médico guía itinerarios urbanos con sus pacientes. Transmite conocimientos de salud, pero también integra el conocimiento de los entornos naturales urbanos que existen, como parques y jardines. Esto demuestra que la conservación y la divulgación se extienden a todos los rincones de Tenerife.