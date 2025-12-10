Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Telemaratón Solidario 2025 #CompartirCanarias

Mírame Televisión y Banco de Alimentos solicitan la movilización de la sociedad canaria durante el próximo Telemaratón, que se celebrará en las instalaciones de Mercatenerife el 17 de diciembre, para ayudar en Navidad a 6.000 niños y niñas del Archipiélago en situación de pobreza severa.

Los organizadores del evento piden a empresas y particulares que refuercen las donaciones dirigidas a las familias con menores a su cargo ante el preocupante aumento de la pobreza infantil en las Islas. Las entidades sociales que colaboran en la iniciativa necesitan con urgencia alimentos, productos para lactantes, pañales, artículos de higiene, chupas, biberones, leche de continuidad, juguetes nuevos, ropa y calzado.

Todas las aportaciones recibidas el 17 de diciembre, y durante los días previos en los puntos de recogida oficiales, serán distribuidas por una red de 200 ONG, bajo la coordinación de Banco de Alimentos, entre 40.000 usuarios de familias sin recursos, en las que conviven más de 6.000 niños y niñas. El objetivo es cubrir las necesidades básicas de las personas beneficiarias antes de Navidad y durante los próximos meses.

Las donaciones se pueden entregar en cualquiera de los puntos autorizados (consulta la lista en mirametv.com) o directamente en las instalaciones de Mercatenerife el miércoles 17 de diciembre a partir de las 12:00 horas y hasta las 20:00 horas. El evento será retransmitido en directo por Mírame Televisión durante toda la jornada, con un especial seguimiento en las redes sociales del canal.

Según el último informe de EAPN Canarias, el riesgo de pobreza o exclusión social afecta ya al 40,2% de la población infantil del Archipiélago. Un dato alarmante que obliga a los organizadores de la iniciativa a recordar la urgencia de ayudar especialmente a las familias con menores.

El Telemaratón se ha consolidado durante más de una década como el mayor evento solidario de las Islas y ha permitido a las entidades sociales atender a las personas más necesitadas durante épocas de escasez de recursos, especialmente tras perder las ayudas procedentes de fondos europeos. La próxima cita será el 17 de diciembre en Mercatenerife.

TEMAS

