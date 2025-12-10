El Ayuntamiento de Santiago del Teide se queda solo ante la vigilancia de la costa. La discrepancia entre las distintas administraciones por las competencias sobre la seguridad en el litoral deja a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes solos ante un panorama lleno de muertes causadas por imprudencias. El alcalde del municipio del Sur, Emilio Navarro (PP), acusa al Cabildo de Tenerife de eludir su responsabilidad en el ámbito costero, administración que niega una obligación que atribuye al Gobierno de Canarias que, a su vez, la deriva a los ayuntamientos. No obstante, el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local abre una vía de colaboración entre los municipios de menos de 20.000 habitantes y las entidades supramunicipales, en el caso de que necesitaran ayuda en el ámbito de la protección civil.

Meses sin respuesta

La tragedia acaecida el pasado sábado 6 de diciembre en el charco de Isla Cangrejo, donde cuatro personas perdieron la vida al saltarse las medidas de seguridad e información instaladas por el consistorio, lleva al mandatario a reiterar una petición que realizó al Cabildo sobre la seguridad en las playas "hace bastantes meses sin obtener respuesta".

En 2018, el Gobierno de Canarias aprobó el 'decreto de playas' por el que las competencias en vigilancia y seguridad del litoral recaían en los municipios. La Fecam (Federación Canaria de Municipios) recurrió y la sentencia del Tribunal Supremo determinó, en 2023, que "la protección civil no les corresponde a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que es nuestro caso", declara el alcalde de Santiago del Teide.

Solucionar el limbo competencial

En virtud de la resolución del Supremo, Emilio Navarro sostiene que la competencia sigue en manos del Gobierno de Canarias delegada al Cabildo, un asunto sin resolver. En esa línea, el consejero regional de Política Territorial, Manuel Miranda, explica que está en fase de preparación un nuevo decreto que resuelva el limbo competencial de la costa canaria. Anuncio que realizó el pasado mes de septiembre.

Solo

Navarro asegura sentirse solo: "En estos temas, la verdad es que lo que hace todo el mundo es obviar responsabilidades o quitarse de en medio", relata. Explica que el consistorio instala vallas de obras para que no se pueda acceder al charco amarradas "con bridas y se procede al precinto. Pero la gente lleva algo punzante para cortar y acceder", concluye. Cuando la situación lo requiere, la Policía Local y Protección Civil hacen acto de presencia. "No están a todas horas, porque entonces los tendríamos que poner en toda la costa", explica, y suma que durante la mañana de este martes 9 de diciembre una persona se saltó el cordón policial en la playa de Playa de La Arena con el mar en peor estado que durante el fin de semana.

Las medidas de seguridad que se implementan se basan en la "vocación de servicio público, de seguridad y de proteger a las personas", explica Navarro. Hay que recordar que la prealerta por fenómenos costeros adversos del pasado sábado estaba decretada para la vertiente norte de Tenerife. "Aun así, nosotros tomamos la decisión de vallar y cerrar la zona porque sabíamos que el mar iba a entrar. Sabemos que cuando el mar pega en el noroeste tiene peligro", en alusión a la situación geográfica de Santiago del Teide (vertiente suroeste) en el contexto insular.

Sin constancia de un quinto

A los cuatro muertos se sumó la ausencia de una quinta persona en el suceso de Isla Cangrejo. El mandatario de Santiago del Teide confirma que no hay denuncias por desaparición "por lo que no se cree que haya un quinto fallecido". No obstante, se activó la búsqueda durante la mañana del martes 9 de diciembre. Con el fallecido de Lanzarote, son nueve los muertos en un mes en las costas de Canarias. Todos ellos eran turistas.

Charco de Isla Cangrejo (Santiago del Teide) / María Pisaca

En cuanto a la futura ley de Protección Civil impulsada por el Gobierno de Canarias, Navarro tiene sus reservas. La legislación habla de la inclusión de protocolos de información específicos a la población turística en diferentes idiomas. "Eso no va a servir de nada, porque tenemos la señalización en varios idiomas, a nivel internacional, y la gente hace caso omiso", describe.

Arriesgar la vida por una imprudencia

Además, cuenta que los socorristas y los agentes de protección civil sufren agresiones "cuando comunican a la gente que tienen que salir del espacio", declara Navarro. En cuanto a los socorristas, reconoce que "fueron los primeros en actuar en el rescate con las motos de agua. Uno de ellos estuvo hospitalizado y otro resultó golpeado. Tanto los socorristas como los policías locales ponen su vida en riesgo para sacar a los imprudentes del mar", sentencia.

Ninguno de origen insular

El alcalde de Santiago del Teide no recuerda que entre los protagonistas de los sucesos en el mar de los últimos años haya alguien de origen insular. "Yo era usuario de estas zonas de baño cuando era más joven y nunca tuvimos un problema", cuenta. Además, acepta que este litoral antes "era conocido por locales y residentes. Ahora, con las redes sociales y en la búsqueda de esos paisajes y de la foto idílica, se conoce mucho más y se frecuenta por turistas". "Nunca tenemos problemas con residentes en estos espacios, porque respetan perfectamente la señalización", considera.

El acceso al charco de Isla Cangrejo es fácil. Una escalera lleva hasta la zona de baño tras una estrecha calle. "Tenemos un proyecto de embellecimiento y mantenimiento de todos los espacios costeros, pero no quiere decir que habilitemos todos los lugares para el baño", desarrolla Navarro. "Tenemos la isla que tenemos, con la orografía que tiene y lo que hay que hacer es respetar la señalización instalada por parte de la administración para evitar sucesos como el del pasado fin de semana", argumenta.

Luto oficial

La conmoción y la tristeza están instaladas en la rutina de Santiago del Teide durante los últimos días. El consistorio decretó dos días de luto oficial -el 8 y 9 de diciembre- por las cuatro muertes en la costa. "La gente está triste. Han muerto un número importante de personas y no es agradable. No nos gusta salir en las noticias por estos sucesos", determina Navarro. Según el regidor, "dentro de lo sucedido, la gente entiende que lo estamos haciendo bien. Informamos, tenemos señalizaciones, vallado, se hace un seguimiento a los espacios y por eso, la gente tiene la tranquilidad de que su administración ha respondido".