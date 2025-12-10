Robe Iniesta ofreció el penúltimo concierto de su vida en Tenerife: así fue la actuación antes de anunciar su retirada obligada por una enfermedad

Robe Iniesta será recordado como mucho más que un cantante, fue un poeta de la música, una voz única capaz de transformar emociones en versos que acompañaron a varias generaciones. El artista, nacido en Plasencia en 1962, ha fallecido esta noche a los 63 años como consecuencia de una enfermedad que llevaba afrontando desde hacía un año.

Compositor, guitarrista y alma creativa del grupo Extremoduro en una de las etapas más influyentes del rock en español, Robe deja un legado inmenso, lleno de canciones y letras que marcaron la vida de miles de personas y que seguirán resonando durante décadas. En Santa Cruz de Tenerife, el músico se subió por penúltima vez a un escenario sin saber que, apenas una semana después, su voz se callaría para siempre. Aquella actuación, cargada de fuerza y sensibilidad, se convirtió sin pretenderlo en una despedida que hoy adquiere un valor profundamente simbólico para sus seguidores.

El comunicado emitido por su discográfica, Dromedario Records, al conocerse la noticia ha sido muy emotivo: "Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones". El sello de Robe Iniesta decía que este texto había sido "la nota más triste de nuestra vida".

Robe Iniesta no pudo acabar gira ‘Ni santos ni inocentes’

El cantante se vio obligado a retirarse de los escenarios antes de finalizar su gira ‘Ni santos ni inocentes’. Los días 15 y 16 de noviembre de 2024, Robe Iniesta tenía programados dos conciertos en el WiZink Center (actual Movistar Arena) con todas las entradas vendidas. Sin embargo, los médicos le ordenaron reposo absoluto para tratar el tromboembolismo pulmonar que padecía, una dolencia grave que provoca disnea, dolor torácico y taquicardia. La cancelación no fue una decisión artística, sino una necesidad médica irreprochable.

13/10/2012.- El cantante y guitarrista Roberto "Robe" Iniesta, líder de Extremoduro, durante un concierto / Esteban Martinena / EFE

El 9 de noviembre de 2024, en Vigo, Robe ofreció el que sería el último concierto de su vida, sin saberlo. Sus seguidores escucharon por última vez la voz del extremeño en un directo que, con el paso del tiempo, ha tenido un valor inmenso. En el escenario de IFEVI, Robe tocó su último acorde, pronunció su última palabra y dejó fluir una energía que nadie imaginaba irrepetible. Ninguno de los asistentes, ni tampoco él mismo, era consciente de que aquella noche marcaba el final de una era, el cierre inesperado de una trayectoria que cambió para siempre la música en español.

El penúltimo concierto de Robe Iniesta fue en Santa Cruz de Tenerife

Una semana antes de su concierto en Vigo, Robe Iniesta ofreció dos actuaciones en Canarias. El 1 de noviembre actuó en Las Palmas de Gran Canaria y, al día siguiente, el 2 de noviembre, lo hizo en Santa Cruz de Tenerife. Lo que nadie sabía entonces es que la capital tinerfeña viviría la última noche del poeta del rock en el archipiélago.

Pocos días antes de subir a esos escenarios, Robe concedió una entrevista a este periódico en la que confesaba estar disfrutando de "una gira muy bonita". También habló de su estado personal, de la música actual y de cómo veía el panorama artístico, sin imaginar que aquella gira sería también su despedida.

En el concierto celebrado en el parking del Palmetum, miles de personas vibraron con su música. Sonaron tanto los temas más recientes como los clásicos de Extremoduro, en un directo cargado de emoción, nostalgia y una sensibilidad que hoy adquiere un significado especial.

Fue una noche intensa y memorable. Ni siquiera, la leve lluvia que cayó sobre Santa Cruz logró frenar el entusiasmo de unos seguidores que, sin saberlo, estaban celebrando su último encuentro con Robe Iniesta. Esta velada ya quedará grabada para siempre en la memoria del público que esta noche, tras la noticia de su fallecimiento, se siente aún más inmortal.