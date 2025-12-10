La Orotava conquista a las familias con una ruta circular de 5,5 km por La Caldera: naturaleza, columpios y comida local

La Orotava vuelve a consolidarse como uno de los mejores destinos de senderismo familiar en Tenerife gracias a una ruta circular de 5,5 kilómetros en la zona de La Caldera, un recorrido sencillo, accesible y perfecto para disfrutar con niños.

El itinerario comienza cerca del aparcamiento de La Caldera, aunque uno de los puntos que más llamó la atención a los visitantes se encontraba unos metros más adelante: troncos de árboles colocados al inicio del sendero, un elemento que desde el primer minuto emocionó a los más pequeños. Desde ahí, el camino se abre paso entre un sendero ancho, cómodo y con una ligera pendiente inicial, que se supera sin dificultad.

Uno de los enclaves más llamativos del recorrido es la galería, un punto que genera curiosidad entre los senderistas, aunque no está permitido acceder al interior. Tras un breve retroceso, la ruta continúa en dirección a la choza Pedro Gil, otro de los rincones característicos de este espacio natural.

El paseo finaliza nuevamente en la zona de La Caldera, donde las familias encuentran columpios y áreas recreativas ideales para que los niños jueguen y descarguen energía mientras los adultos disfrutan del entorno. El buen ambiente, sumado al frescor típico de la zona, convierte el final del recorrido en un momento perfecto para relajarse.

Como broche a la jornada, muchos visitantes optan por degustar la gastronomía local, con platos tradicionales como garbanzas o escaldón, ideales para entrar en calor tras la caminata.

Esta ruta, disponible en plataformas especializadas como Wikiloc, demuestra que no hace falta irse lejos para desconectar: el norte de Tenerife sigue ofreciendo planes sencillos, naturales y llenos de encanto para toda la familia.