Oportunidad para inversores de Tenerife: la Seguridad Seguridad subasta una vivienda en una de las mejores zonas para vivir de la isla

Estos procedimientos son comunes para que la Agencia Tributaria recupere deudas de contribuyentes morosos

Así puedes participar en la subasta de la Seguridad Social

Así puedes participar en la subasta de la Seguridad Social / Delia Padrón

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha sacado a subasta un inmueble en San Cristóbal de La Laguna, una oportunidad única para los inversores de Tenerife. Se trata de una vivienda situada en una zona residencial tranquila y en uno de los mejores lugares para vivir de la isla, lo que convierte esta puja en una opción especialmente atractiva y rentable. El inmueble estará disponible para los contribuyentes en la fecha establecida por la Seguridad Social.

La vivienda tiene calificación energética tipo C de y tiene una superficie de 76,34 m2 construidos. Está, situada en la primera planta de un edificio ubicado en la calle Erjos, esquina con calle Granadilla, en la Urbanización Las Nieves, uno de los entornos residenciales más consolidados de La Laguna. El inmueble cuenta con un cuarto lavadero privado en la azotea.

El piso subastado está libre de cargas, por lo que el ganador no tendrán que asumir ninguna deuda. Según la información de la TGSS, la propiedad está tasada en 163.650 euros y tiene una azotea anexa.

Qué tipo de subasta es y quién puede participar

La enajenación se realiza a través del sistema de subastas de la Seguridad Social, un procedimiento público y presencial en el que cualquier ciudadano puede participar, siempre que cumpla los requisitos establecidos por el organismo, como la presentación de fianza y documentación identificativa. En este tipo de procesos, el inmueble se adjudica al mejor postor siempre que supere las condiciones mínimas fijadas por la Administración.

Las subastas de bienes embargados son procedimientos que permiten a la Administración recuperar deudas pendientes a través de la venta de propiedades de los deudores. Estos bienes pueden incluir inmuebles, vehículos, maquinaria u otros activos que hayan sido embargados como garantía de pago.

Cuándo y dónde será la puja

La subasta se celebrará el 10 de febrero de 2026 a las 10.00 horas, en la Avenida José Manuel Guimerá, 8, Santa Cruz de Tenerife, sede de la Tesorería General de la Seguridad Social. La vivienda está situada en San Cristóbal de La Laguna, en una localización estratégica cercana a servicios, centros educativos y conexiones con otros municipios. Este es uno de sus mayores atractivos, porque se encuentra a unos minutos en coche del centro de la capital y del Aeropuerto Tenerife Norte. También tiene buen acceso a San Cristóbal de La Laguna.

