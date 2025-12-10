La nueva forma de expedir DNIs llega a Tenerife: un vehículo para poblaciones sin oficinas

La Policía Nacional ha incorporado en Tenerife la nueva Unidad Móvil de Documentación VIDOC (Vehículo Integral de Documentación), un recurso diseñado para modernizar y optimizar la expedición de DNI y pasaporte en aquellos municipios donde no existe una unidad fija de documentación.

Una nota policial informa que el VIDOC permite realizar todo el proceso de confección documental en una sola visita, gracias a que integra los mismos medios técnicos que una oficina fija, es decir, puestos completos de expedición, capturadores biométricos, equipos de impresión y un Punto de Actualización de Documentación.

Gracias a esta tecnología, los ciudadanos pueden obtener su DNI o Pasaporte en el acto, sin esperas y sin necesidad de regresar otro día.

Hasta ahora, en los municipios sin oficina de documentación, el procedimiento requería tres fases en dos desplazamientos: uno para la toma de datos y su posterior confección del documento en una dependencia policial y otro para su entrega.

La nota indica que con la implantación de esta unidad, este modelo queda sustituido por un sistema más ágil que reduce tiempos, incrementa la capacidad de atención y mejora la calidad del servicio público.

Añade que alrededor de 22 municipios de la isla se beneficiaran próximamente de este servicio acercando la expedición del DNI y del pasaporte a zonas donde, hasta ahora, los ciudadanos debían desplazarse para completar estos trámites.