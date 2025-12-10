Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeLocalizan un cadáver en estado de momificaciónUn coche despeñado en el TeideCD TenerifeRobe IniestaSantiago del TeideAlquileres Canarias
instagramlinkedin

La nueva forma de expedir DNIs llega a Tenerife: un vehículo para poblaciones sin oficinas

Los ciudadanos pueden obtener su DNI o Pasaporte en el acto, sin esperas y sin necesidad de regresar otro día

El vehículo que llega a Tenerife

El vehículo que llega a Tenerife / Sergio Chicharro

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Policía Nacional ha incorporado en Tenerife la nueva Unidad Móvil de Documentación VIDOC (Vehículo Integral de Documentación), un recurso diseñado para modernizar y optimizar la expedición de DNI y pasaporte en aquellos municipios donde no existe una unidad fija de documentación.

Una nota policial informa que el VIDOC permite realizar todo el proceso de confección documental en una sola visita, gracias a que integra los mismos medios técnicos que una oficina fija, es decir, puestos completos de expedición, capturadores biométricos, equipos de impresión y un Punto de Actualización de Documentación.

Gracias a esta tecnología, los ciudadanos pueden obtener su DNI o Pasaporte en el acto, sin esperas y sin necesidad de regresar otro día.

Hasta ahora, en los municipios sin oficina de documentación, el procedimiento requería tres fases en dos desplazamientos: uno para la toma de datos y su posterior confección del documento en una dependencia policial y otro para su entrega.

La nota indica que con la implantación de esta unidad, este modelo queda sustituido por un sistema más ágil que reduce tiempos, incrementa la capacidad de atención y mejora la calidad del servicio público.

Añade que alrededor de 22 municipios de la isla se beneficiaran próximamente de este servicio acercando la expedición del DNI y del pasaporte a zonas donde, hasta ahora, los ciudadanos debían desplazarse para completar estos trámites.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
  2. Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
  3. El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
  4. Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino
  5. La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios
  6. El pueblo de Tenerife que combina precio y calidad de vida: la experta Mariela González lo recomienda para comprar vivienda
  7. El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
  8. Un coche despeñado en el Teide se convierte en una atracción para los turistas cuatro días después del accidente

Aviso de la Guardia Civil a los tinerfeños: este es el mensaje de la DGT que puede vaciar las cuentas bancarias

Aviso de la Guardia Civil a los tinerfeños: este es el mensaje de la DGT que puede vaciar las cuentas bancarias

La nueva forma de expedir DNIs llega a Tenerife: un vehículo para poblaciones sin oficinas

La nueva forma de expedir DNIs llega a Tenerife: un vehículo para poblaciones sin oficinas

Ecoembes y la Mancomunidad del Nordeste impulsan una campaña para mejorar el reciclaje y fomentar las buenas prácticas en el uso de los contenedores

Ecoembes y la Mancomunidad del Nordeste impulsan una campaña para mejorar el reciclaje y fomentar las buenas prácticas en el uso de los contenedores

El director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, nuevo académico de la Racba

El director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, nuevo académico de la Racba

La Orotava conquista a las familias con una ruta circular de 5,5 km por La Caldera: naturaleza, columpios y comida local

La Orotava conquista a las familias con una ruta circular de 5,5 km por La Caldera: naturaleza, columpios y comida local

La Aemet apunta a un miércoles más fresco y con lluvias en Tenerife: así evolucionará el tiempo a lo largo del día

La Aemet apunta a un miércoles más fresco y con lluvias en Tenerife: así evolucionará el tiempo a lo largo del día

La Audiencia Provincial ejecuta la salida de los okupas del hotel Callao Salvaje: “El estado es dantesco y deplorable”

La Audiencia Provincial ejecuta la salida de los okupas del hotel Callao Salvaje: “El estado es dantesco y deplorable”

Detectan un ejemplar de mosquito 'Aedes aegypti' en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

Detectan un ejemplar de mosquito 'Aedes aegypti' en el puerto de Santa Cruz de Tenerife
Tracking Pixel Contents