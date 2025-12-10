El Rosario contra la pesadilla del gran incendio: limpieza del equivalente a 70 campos de fútbol

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, se temió lo peor una de las primeras noches del gran incendio del verano de 2023. Aquellos días marcaron un punto de inflexión en lucha contra el fuego en el municipio. Vino después la nueva Ordenanza de limpieza, vallado y cerramiento de solares y parcelas. Y ahora ya se empiezan a ver resultados. Desde que el 12 de junio de 2024 entrase en vigor el anterior documento hasta la actualidad, se ha limpiado el equivalente a 70 campos de fútbol. El objetivo último: retirar combustible que podría avivar un incendio.

Según los datos aportados por el Ayuntamiento, la Ordenanza agiliza la limpieza de terrenos rústicos contiguos al monte, que son los que presentan mayor riesgo para la población. Esta ha permitido tramitar 142 expedientes de limpieza (60 en el segundo semestre de 2024 y 82 durante 2025). «Esta progresión ascendente indica que la concienciación ciudadana va en aumento», expresa Gil.

Casi 50 hectáreas

Los 70 campos de fútbol resultan tras convertir a esa visual ‘unidad de medida’ los 495.071 metros cuadrados en los que se ha actuado (135.956 en 2024 y 359.115 en 2025). «Se trata de casi 50 hectáreas de terreno que han dejado de ser combustible potencial», celebra el regidor local. Este destaca que también se recurre a ella «en casos en los que los propietarios no han atendido los requerimientos municipales». Ahí se han abierto 17 expedientes sancionadores sobre 77.998 metros cuadrados. «El objetivo no es recaudatorio, sino garantizar que todos cumplan su responsabilidad en la protección colectiva», remacha.

Uno de los mecanismos más llamativos para limpiar de maleza ha sido el pastoreo con cabras y ovejas en las zonas de interfase, donde el monte se encuentra con las viviendas. «Es una práctica ancestral que había perdido protagonismo con el abandono de la ganadería en medianías», recuerda Escolástico Gil. «El Ayuntamiento la ha recuperado y formalizado como herramienta fundamental de prevención», agrega.

2.000 euros

El consistorio apoya esta labor con ayudas de 2.000 euros anuales por explotación, lo que, indican desde la institución local, supone un reconocimiento a «una tarea que beneficia a toda la comunidad». Zonas como La Montañeta, Vista la Huerta, Peñafiel, Las Erillas, Juan Fernández o El Poleo «se ven directamente favorecidas por esta iniciativa que une sostenibilidad, tradición y eficacia».

Además de las actuaciones que se han llevado a cabo, El Rosario también presume de planificación. «Somos el municipio más avanzado de Canarias en prevención de incendios forestales. El Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Incendio Forestal, homologado por el Gobierno de Canarias en diciembre de 2024, nos convierte en referencia regional y nacional», sostiene el alcalde. El documento fue elaborado por la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna y establece mapas de riesgo detallados, zonas de evacuación y acogida, protocolos de actuación y medidas preventivas específicas.

Plan actualizado

«De los 88 municipios canarios con riesgo, apenas tres cuentan con un plan de este tipo, y El Rosario posee el más actualizado», compara Gil, antes de destacar que el Cabildo tinerfeño propuso recientemente una ordenanza tipo «inspirada en un 40%» en la de El Rosario.

La lectura que hacen desde el grupo de gobierno del consistorio rosariero es que los dos últimos veranos, «más benignos que el catastrófico 2023», permitieron consolidar estas políticas que se han implementado frente a los incendios. «Pero no podemos bajar la guardia: el cambio climático hace que los incendios sean más virulentos y difíciles de controlar», expresa. Y remacha: «Como señalan los expertos, los incendios se apagan en invierno con trabajo preventivo constante».