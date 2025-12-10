Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ni Doña Manolita ni La Bruja de Oro: la gasolinera de Tenerife que cada año reparte premios en la Lotería de Navidad

Esta gasolinera lleva doce años repartiendo alegría entre sus clientes

Helena Ros

Helena Ros

El Sorteo Extraordinario de Navidad es una tradición que se celebra en España, y gracias a ella, muchos puntos de venta han consolidado su fama gracias a su historial de premios. La gasolinera La Chasnera se ha convertido en un símbolo de la suerte tras repartir premiso durante doce años consecutivos.

Premios

La Chasnera, también conocida como`surtidor de la suerte´, ha construido su fama a base de premios. En 2013 vendió íntegramente el segundo premio; en 2017 repartió más de 3,2 millones y en 2018 despachó 26 décimos del Gordo. La suerte volvió en 2021, 2022, 2023 y 2024 consolidando al punto de venta como una de las administraciones más afortunadas de las Islas Canarias y de toda España.

En 2023, volvió a hacer historia distribuyendo 2.884.000 euros, incluyendo seis décimos del Gordo 88.008, dos del segundo premio 58.303 y 39 décimos de cuatro quintos premios (88.979, 01.568, 86.007 y 57.421).

En el Sorteo de la Lotería del Niño también ha repartido diferentes premios a lo largo de los años.

Una ilusión que continúa cada año

Los meses y días previos al sorteo, las colas en la gasolinera son habituales. Además, hay quienes se desplazan entre isla o aprovechan que han viajado desde la península para comprar un décimo. Los primeros jugadores son los que pueden optar a elegir número, ya que muchos se agotan semanas antes del sorteo.

Aunque todos los números tiene las mismas probabilidades matemáticas, para muchos jugadores La Chasnera es sinónimo de ilusión y esperanza.

Horario y ubicación

La gasolinera La Chasnera se encuentra en el kilómetro 54 de la TF-1, Arona (Santa Cruz de Tenerife). Abre de lunes a domingo, de 06:00 a 00:00 horas, en horario ininterrumpido.

El local no cuenta con una página web para poder comprar décimos de Lotería de Navidad, por lo que si quiere contar con uno de sus números, debes acudir directamente allí. Quien sabe si la suerte continuará y esta gasolinera seguirá repartiendo premios un año más.

