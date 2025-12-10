Ecoembes y la Mancomunidad del Nordeste impulsan una campaña para mejorar el reciclaje y fomentar las buenas prácticas en el uso de los contenedores

Ecoembres y la Mancomunidad del Nordeste, formada por los municipios de El Rosario, El Sauzal, Tacoronte, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo y Santa Úrsula, han puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización ambiental bajo el lema “Dejamos huella, pero sin dejar rastro”, cuyo objetivo principal es mejorar el reciclaje mediante la correcta la separación de residuos y promover las buenas prácticas en este ámbito entre los ciudadanos de los seis municipios.

Durante el último año, los servicios municipales han detectado errores recurrentes en el uso de los contenedores, especialmente en lo relativo a los contenedores de envases ligeros y de papel y cartón. Entre los fallos más comunes se encuentran el depósito de residuos no adecuados, la acumulación de cajas sin plegar, el uso de bolsas demasiado voluminosas que bloquean la boca de los recipientes o la mezcla de materiales que deben separarse correctamente.

Con esta iniciativa conjunta, Ecoembes y la Mancomunidad quieren ofrecer a la población información clara y accesible sobre cómo reciclar de forma adecuada, reforzando mensajes clave como:

En el contenedor amarillo deben depositarse únicamente envases ligeros: plásticos, latas, briks y bandejas metálicas, siempre vacíos y preferiblemente compactados para optimizar la capacidad del contenedor.

En el contenedor azul deben introducirse solo papel y cartón limpios, evitando restos orgánicos o briks y plegando siempre las cajas para prevenir taponamientos, desbordamientos y también facilitar una mayor capacidad de los contenedores.

Tanto vecinos como comercios pueden contribuir a mantener el entorno más limpio mediante la correcta separación en origen y el uso responsable de los recursos disponibles.

La campaña pone en valor la importancia del gesto individual como parte fundamental del cuidado del entorno común y de la mejora de la eficiencia del servicio de recogida. La correcta separación de residuos no solo contribuye a incrementar las tasas de reciclaje y a reducir impropios, sino que también impulsa la economía circular y favorece la sostenibilidad local.

Bajo el mensaje central “Dejamos huella, pero sin dejar rastro”, la iniciativa busca reforzar la responsabilidad compartida y consolidar hábitos que garanticen un mejor cuidado del medioambiente en los seis municipios de la Mancomunidad del Nordeste.