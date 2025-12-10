El director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, nuevo académico de la Racba

El director artístico del Auditorio de Tenerife Adán Martín, José Luis Rivero Plasencia, será nombrado académico de número de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, en la sección de Música, en un acto solemne que tendrá lugar hoy miércoles, 10 de diciembre, a las 18.00 horas en la sala de Cámara de dicho auditorio.

Durante el evento, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Rivero Plasencia pronunciará el discurso Política de lo simbólico: la cultura como infraestructura democrática y garantía de derechos, y la laudatio será pronunciada por el académico Conrado Álvarez Fariña.

Rivero Plasencia asegura que “recibo mi nombramiento como académico de la Real Academia Canaria de Bellas Artes con profunda humildad, honor y gratitud”, y redunda en que esta distinción implica “un compromiso aún mayor con la defensa, la difusión y el fortalecimiento de la cultura y las artes en nuestro territorio, y también para que la creación artística de Canarias proyecte su voz al mundo sin dejar de honrar sus raíces”.

Sobre José Luis Rivero

José Luis Rivero Plasencia está graduado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna, cuenta con cursos de doctorado, posgrados universitarios, y ha sido profesor en las universidades de La Laguna, la UNED y Vic. Fue fundador y director de la Escuela de Artes Creativas Eduardo Westerdahl. Es director artístico del Festival

Internacional de Artes Escénicas de Canarias (MAPAS) y ha sido presidente de la Red española de Teatros, Auditorios, Festivales y Circuitos de titularidad pública, entre otras muchas responsabilidades dentro del mundo de las artes escénicas, tanto a nivel nacional como internacional.

Como director artístico del Auditorio, cargo que ejerce desde 2003, ha organizado y dirigido eventos de carácter nacional e internacional: festivales, jornadas, congresos, etc. Y es responsable de la temporada de Ópera de Tenerife, de las temporadas de Piano y de Música de Cámara, de las temporadas estables de Danza y Teatro, así como de la actividad de Mediación Educativa y Social del Auditorio, entre otras muchas funciones.