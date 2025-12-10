Detectan un ejemplar de mosquito 'Aedes aegypti' en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

El Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias ha confirmado la captura de una hembra de mosquito Aedes aegypti en una trampa instalada en la terminal de cruceros del puerto de Santa Cruz de Tenerife. La detección se produjo durante las labores rutinarias de seguimiento que se realizan en los principales puntos de entrada del archipiélago.

El hallazgo se considera, según los expertos, una entrada puntual asociada a la llegada de barcos procedentes de zonas donde este mosquito está asentado. No obstante, las autoridades subrayan que es esencial mantener y reforzar la vigilancia para evitar su dispersión.

Un sistema de control activo desde 2013

Canarias cuenta desde 2013 con una red de trampas específicas para detectar mosquitos invasores en áreas estratégicas. Gracias a este programa, se ha logrado eliminar la presencia de Aedes aegypti en episodios anteriores registrados en Fuerteventura, La Palma y Tenerife.

Tras la última detección en el puerto capitalino el 21 de febrero de 2024, el protocolo del Sistema de Vigilancia Entomológica estableció un refuerzo en el número de trampas y en la frecuencia de muestreo en la zona. Como parte de ese seguimiento, la semana pasada se localizaron varios mosquitos adultos en una de las trampas de la terminal.

El análisis realizado por el Laboratorio de Entomología Médica del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias confirmó que uno de los ejemplares era una hembra de Aedes aegypti.

Medidas activadas por las autoridades

Coordinación institucional

Tras la confirmación, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), Sanidad Exterior, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y otros organismos competentes acordaron mantener el refuerzo de la vigilancia entomológica y aplicar medidas preventivas para impedir el asentamiento del vector en el archipiélago.

Información a profesionales y vecinos

Sanidad ha comunicado a los profesionales sanitarios los riesgos a tener en cuenta y el procedimiento para notificar posibles casos relacionados con picaduras. Además, se imparte formación específica para identificar síntomas compatibles con enfermedades transmitidas por este tipo de mosquito.

La población del entorno también ha sido informada sobre la importancia de notificar la presencia de mosquitos o posibles criaderos en viviendas y jardines, así como cualquier picadura inusual.