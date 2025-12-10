El Cabildo de Tenerife destina este año 75 millones de euros para mantener la gratuidad en el transporte público

El Cabildo de Tenerife estima en 75 millones de euros la inversión de este año para mantener el transporte gratuito en guagua y tranvía. Se corresponde con el 58% del coste total, que alcanza los 130 millones. La cuantía definitiva de la aportación insular dependerá de la financiación del Gobierno de España, que el Gobierno insular prevé que alcance los 37 millones.

Balance de 2024

En 2024, la gratuidad en guaguas y tranvías alcanzó los 106 millones de euros en la Isla. De ellos, el Cabildo puso 64 (60,3%) frente a los 42 del Estado. El Gobierno de Canarias subvencionó de forma simbólica el servicio con cinco millones en cada ejercicio que contribuyeron, también, a la gratuidad.

De nuevo en 2026

El Consejo de Gobierno insular corroboró este miércoles mantener la medida para 2026. Beneficiará a más de 80 millones de viajeros en las guaguas de Titsa y 25 millones de pasajeros en los tranvías de Metropolitano. La prórroga de la gratuidad del 100% en los títulos de transporte para las personas usuarias frecuentes del servicio público interurbano mantendrá las condiciones vigentes desde el 1 de enero de 2023.

Desde el inicio de la medida, el 1 de enero de 2023, Metropolitano y Titsa registran 200 millones de pasajeros

80 millones para toda Canarias

Cabe recordar que desde esa fecha el Gobierno de España aporta 80 millones de euros anuales para toda Canarias. Entonces las guaguas registraban 43 millones de usuarios y 15 el tranvía del Área Metropolitana. Por esta razón Tenerife solicita, al igual que Gran Canaria, una revisión y la actualización al alza de la cantidad de la subvención.

Ley de Movilidad Sostenible

La medida se aplicará entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, condicionada a las determinaciones del Consejo de Ministros. El Cabildo la adelanta tras la aprobación, el pasado mes de noviembre, de la Ley de Movilidad Sostenible, que reconoce el hecho insular y de acuerdo con lo establecido en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que determina una ayuda a Canarias y Baleares para el establecimiento de un descuento del 100% en el precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre.

Un derecho que es realidad

La presidenta insular, Rosa Dávila, subraya "el trabajo incansable" para lograr que este derecho "sea una realidad para todas las personas que viven en la Isla". Añade que no solo supone "un alivio económico significativo para miles de familias tinerfeñas", sino que también "promueve una movilidad más sostenible, en línea con los retos que tenemos como institución para cuidar el medio ambiente”.

Guaguas incorporadas este año a la flota de Titsa en las cocheras de la empresa en Cuevas Blancas, al Suroeste de Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

Mejor movilidad

En la misma línea, Dávila recuerda que la gratuidad garantiza el avance hacia una movilidad más limpia, más accesible y más justa. La gratuidad del transporte para usuarios frecuentes no es solo una ayuda económica, sino una apuesta estratégica por un modelo de isla más sostenible. El transporte público gratuito, añade Rosa Dávila, ha demostrado ser "una herramienta eficaz para reducir tráfico, facilitar el día a día de miles de ciudadanos y mejorar la cohesión territorial.”

Títulos gratuitos

Los títulos que continuarán siendo gratuitos para quienes acrediten un uso frecuente de diez viajes en al menos tres meses son el Bono Residente Canario, el Bono Joven Insular, el Senior y el de Discapacidad Mensual. Más de 150 millones de pasajeros han utilizado las guaguas y cerca de 50 millones han recurrido al tranvía en Tenerife desde que se instauró la gratuidad el 1 de enero de 2023.

Transporte a la demanda

El Cabildo también da luz verde al servicio de transporte gratuito a la demanda en toda la Isla, incorporando las modificaciones derivadas de la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias tras la recepción de varias alegaciones.

El transporte a la demanda llegará a toda la Isla tras el éxito en la comarca sureste de Güímar, Fasnia y Arico

Seis lotes

La licitación comprende seis lotes e incluye tanto la operativa del transporte como la plataforma tecnológica y el centro de atención a usuarios. De esta forma ahora se abre un plazo de 35 días, tras la publicación de la citada licitación, para la presentación de ofertas. La iniciativa supone una inversión de más de 2,5 millones de euros 2026.

Doce municipios

Rosa Dávila, recuerda que el servicio de transporte a la demanda se puso en marcha el pasado año en Fasnia, Arico y Güímar, en el Sureste de la Isla, y ha mejorado la movilidad de más de 20.000 residentes en los núcleos de difícil acceso de los tres municipios. Ahora, se ampliará este servicio gratuito a cinco zonas geográficas: Los Silos-El Tanque-Garachico, Tacoronte-El Sauzal, La Matanza-Santa Úrsula-La Victoria, Guímar-Arafo y La Guancha-San Juan de la Rambla.

Transporte público

La puesta en marcha del servicio de Transporte a la Demanda se enmarca dentro de la apuesta decidida del Cabildo de Tenerife por el transporte público. En este sentido, la presidenta del Cabildo valoró “un impulso definitivo", con especial atención a las guaguas, incrementando las capacidades de Titsa, mejorando su infraestructura de paradas, priorizando la alta capacidad en las grandes vías y fomentando el uso de las guaguas en el desplazamiento por ambas autopistas”.