Movilidad
El Cabildo de Tenerife destina este año 75 millones de euros para mantener la gratuidad en el transporte público
La bonificación del servicio de guagua y tranvía durante 2024 tuvo un coste de 106 millones, de los que la Corporación insular aportó 64
El Cabildo de Tenerife estima en 75 millones de euros la inversión de este año para mantener el transporte gratuito en guagua y tranvía. Se corresponde con el 58% del coste total, que alcanza los 130 millones. La cuantía definitiva de la aportación insular dependerá de la financiación del Gobierno de España, que el Gobierno insular prevé que alcance los 37 millones.
Balance de 2024
En 2024, la gratuidad en guaguas y tranvías alcanzó los 106 millones de euros en la Isla. De ellos, el Cabildo puso 64 (60,3%) frente a los 42 del Estado. El Gobierno de Canarias subvencionó de forma simbólica el servicio con cinco millones en cada ejercicio que contribuyeron, también, a la gratuidad.
De nuevo en 2026
El Consejo de Gobierno insular corroboró este miércoles mantener la medida para 2026. Beneficiará a más de 80 millones de viajeros en las guaguas de Titsa y 25 millones de pasajeros en los tranvías de Metropolitano. La prórroga de la gratuidad del 100% en los títulos de transporte para las personas usuarias frecuentes del servicio público interurbano mantendrá las condiciones vigentes desde el 1 de enero de 2023.
Desde el inicio de la medida, el 1 de enero de 2023, Metropolitano y Titsa registran 200 millones de pasajeros
80 millones para toda Canarias
Cabe recordar que desde esa fecha el Gobierno de España aporta 80 millones de euros anuales para toda Canarias. Entonces las guaguas registraban 43 millones de usuarios y 15 el tranvía del Área Metropolitana. Por esta razón Tenerife solicita, al igual que Gran Canaria, una revisión y la actualización al alza de la cantidad de la subvención.
Ley de Movilidad Sostenible
La medida se aplicará entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, condicionada a las determinaciones del Consejo de Ministros. El Cabildo la adelanta tras la aprobación, el pasado mes de noviembre, de la Ley de Movilidad Sostenible, que reconoce el hecho insular y de acuerdo con lo establecido en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que determina una ayuda a Canarias y Baleares para el establecimiento de un descuento del 100% en el precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre.
Un derecho que es realidad
La presidenta insular, Rosa Dávila, subraya "el trabajo incansable" para lograr que este derecho "sea una realidad para todas las personas que viven en la Isla". Añade que no solo supone "un alivio económico significativo para miles de familias tinerfeñas", sino que también "promueve una movilidad más sostenible, en línea con los retos que tenemos como institución para cuidar el medio ambiente”.
Mejor movilidad
En la misma línea, Dávila recuerda que la gratuidad garantiza el avance hacia una movilidad más limpia, más accesible y más justa. La gratuidad del transporte para usuarios frecuentes no es solo una ayuda económica, sino una apuesta estratégica por un modelo de isla más sostenible. El transporte público gratuito, añade Rosa Dávila, ha demostrado ser "una herramienta eficaz para reducir tráfico, facilitar el día a día de miles de ciudadanos y mejorar la cohesión territorial.”
Títulos gratuitos
Los títulos que continuarán siendo gratuitos para quienes acrediten un uso frecuente de diez viajes en al menos tres meses son el Bono Residente Canario, el Bono Joven Insular, el Senior y el de Discapacidad Mensual. Más de 150 millones de pasajeros han utilizado las guaguas y cerca de 50 millones han recurrido al tranvía en Tenerife desde que se instauró la gratuidad el 1 de enero de 2023.
Transporte a la demanda
El Cabildo también da luz verde al servicio de transporte gratuito a la demanda en toda la Isla, incorporando las modificaciones derivadas de la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias tras la recepción de varias alegaciones.
El transporte a la demanda llegará a toda la Isla tras el éxito en la comarca sureste de Güímar, Fasnia y Arico
Seis lotes
La licitación comprende seis lotes e incluye tanto la operativa del transporte como la plataforma tecnológica y el centro de atención a usuarios. De esta forma ahora se abre un plazo de 35 días, tras la publicación de la citada licitación, para la presentación de ofertas. La iniciativa supone una inversión de más de 2,5 millones de euros 2026.
Doce municipios
Rosa Dávila, recuerda que el servicio de transporte a la demanda se puso en marcha el pasado año en Fasnia, Arico y Güímar, en el Sureste de la Isla, y ha mejorado la movilidad de más de 20.000 residentes en los núcleos de difícil acceso de los tres municipios. Ahora, se ampliará este servicio gratuito a cinco zonas geográficas: Los Silos-El Tanque-Garachico, Tacoronte-El Sauzal, La Matanza-Santa Úrsula-La Victoria, Guímar-Arafo y La Guancha-San Juan de la Rambla.
Transporte público
La puesta en marcha del servicio de Transporte a la Demanda se enmarca dentro de la apuesta decidida del Cabildo de Tenerife por el transporte público. En este sentido, la presidenta del Cabildo valoró “un impulso definitivo", con especial atención a las guaguas, incrementando las capacidades de Titsa, mejorando su infraestructura de paradas, priorizando la alta capacidad en las grandes vías y fomentando el uso de las guaguas en el desplazamiento por ambas autopistas”.
Intervención paisajística
- El Cabildo adjudicó la mayor regeneración paisajística y de seguridad vial de su historia en la TF-1 por más de tres millones de euros. La mejora abarca una parcela de cerca de 60.000 metros cuadrados en un punto estratégico del acceso a Santa Cruz a la altura de Mercatenerife. La actuación se adjudica a la UTE Conservación, Asfalto y Construcción SAU y Althenia SLU.
- Proyecto Faro alcanza a 17.765 personas en Tenerife con 970 intervenciones preventivas en sus primeros nueve meses. Tras el éxito en los municipios piloto, Santa Úrsula, Candelaria y San Miguel de Abona, la iniciativa se amplía a otros seis: Tegueste, Arafo, Fasnia, Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte.
- El Cabildo afronta un nuevo pago al ente estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) por 18 millones de euros para obras de saneamiento y depuración en la Isla. En enero de 2025 se firmó la ampliación de 170 a 233 millones de euros, de los cuales el 23,6% lo aporta la corporación insular, el 36% fondos europeos y el 40% la sociedad.
- Se amplia en 60.000 euros la dotación de servicios en Punta de Teno hasta llegar a 702.000 en tres años de ejecución para control de acceso y gestión de la seguridad en la carretera TF-445.
- En Cooperación Municipal se aprobó la financiación insular del 58% de la red de saneamiento de Las Chafiras, en San Miguel, y la aportación de 1,1 millones de euros para agua, saneamiento y servicios funerarios en municipios de menos de 20.000 habitantes.
