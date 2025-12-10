El Ayuntamiento de Arona instala en Valle San Lorenzo una lona con fotografías antiguas que embellece la vía y recupera la memoria del pueblo

El Ayuntamiento de Arona, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico-Cultural, ha colocado en la Carretera General y en la Calle Barranco de Valle San Lorenzo una lona de gran formato que reúne algunas de las imágenes significativas de la historia reciente del barrio. La intervención, además de mejorar la estética de un punto estratégico del Valle San Lorenzo, pretende acercar a vecinos y visitantes fragmentos de la vida cotidiana que han dado forma a la identidad y tradiciones del pueblo.

En la composición fotográfica pueden reconocerse escenas del antiguo trabajo agrícola —las tomateras, las papas o las labores del campo—, así como la presencia de los camellos como animales de uso tradicional. También se incluyen momentos festivos: la romería de Fátima, las verbenas, los encuentros vecinales, y pequeños hitos que marcaron épocas, como comuniones, confirmaciones o celebraciones de cumpleaños. Cada imagen resume una manera de vivir y de entender el lugar que hoy continúa siendo referencia para los vecinos.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Cultura y Patrimonio Histórico-Cultural, Naím Yánez Alonso, destacó que “este proyecto es una ventana abierta al Valle de hace décadas, un recordatorio de lo que fuimos y de lo que aún perdura en la memoria de muchas familias. Hemos querido que quienes pasen por esta zona tengan al alcance una parte de la historia que normalmente queda guardada en cajas, álbumes o recuerdos personales”.

Yánez Alonso añadió que “el patrimonio no siempre se conserva en grandes edificios o en piezas de museo. A veces está en fotografías que captan la vida diaria de un pueblo trabajador, festivo y orgulloso de sus raíces. Por eso era importante sacar estas imágenes a la calle y darles el lugar que merecen”.

La instalación permanecerá expuesta de forma estable y se enmarca en las actuaciones municipales destinadas a poner en valor el legado histórico de los núcleos que conforman Arona, acercando su historia a pie de calle y reforzando el cuidado del entorno urbano.