La Aemet apunta a un miércoles más fresco y con lluvias en Tenerife: así evolucionará el tiempo a lo largo del día

La previsión de la AEMET para este miércoles dibuja un escenario más inestable en Tenerife, donde el aumento de la nubosidad y el descenso de las temperaturas marcarán el desarrollo del día. Las lluvias harán acto de presencia, especialmente en el norte, mientras que el viento tenderá a intensificarse con el avance de la jornada. Esta situación se enmarca en un comportamiento atmosférico que afectará al conjunto de Canarias, con fenómenos similares en distintas islas del archipiélago.

Durante las primeras horas, los intervalos nubosos dominarán el norte de la isla, aumentando hasta alcanzar cielos cubiertos. En estas zonas, se esperan lluvias débiles, localmente moderadas, que podrían prolongarse en las medianías.

En el resto de vertientes, el cielo permanecerá poco nuboso, aunque no se descarta un incremento de la nubosidad a medida que avance el día. Ya por la tarde, la AEMET prevé aperturas de claros, especialmente hacia el final del día.

Descenso de temperaturas y viento más intenso

Las temperaturas bajarán ligeramente o de forma moderada, con especial incidencia en medianías y zonas altas del norte. En el sur, el termómetro apenas mostrará cambios.

El viento comenzará flojo del oeste, pero girará a nordeste moderado a partir del mediodía, con rachas más intensas en áreas expuestas. En las cumbres centrales, predominarán los vientos de componente norte, que soplarán con intervalos de fuerte.

Santa Cruz de Tenerife: valores previstos

Temperatura mínima: 16°C

16°C Temperatura máxima: 22°C

Panorama general en Canarias: intervalo de nubes, lluvias débiles y descenso térmico

Aunque Tenerife registrará parte de la inestabilidad, el resto de Canarias también vivirá una jornada marcada por la nubosidad y un ambiente más fresco.

Lanzarote y Fuerteventura

Ambas islas amanecerán con cielos poco nubosos, pero rápidamente tenderán a quedar nubosos con lluvias débiles, sobre todo en el norte. La tarde traerá amplios claros. Las temperaturas máximas descenderán de forma ligera o moderada.

Gran Canaria

En el norte, los intervalos nubosos darán paso a cielos cerrados y lluvias, incluso localmente moderadas. En el sur, el ambiente será más estable, aunque con algunos intervalos nubosos al mediodía. También se espera un descenso térmico, sobre todo en medianías y zonas altas.

La Gomera

La isla presentará condiciones similares a Tenerife: más nubosidad en el norte, con lluvias débiles que podrían persistir en medianías. El viento de nordeste será moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

La Palma

Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias que pueden ser moderadas en el norte y este, sobre todo en medianías. La tarde permitirá claros más amplios. Las temperaturas seguirán bajando.

El Hierro

Con predominio de intervalos nubosos, el norte registrará lluvias débiles, abriéndose claros por la tarde. Las máximas bajarán ligeramente en costa y de forma moderada en medianías.