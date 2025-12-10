La Aemet alerta de una nueva borrasca atlántica que podría afectar a Tenerife: viento, oleaje y un notable cambio de tiempo que comienza este jueves

La atmósfera vuelve a agitarse sobre el Atlántico y Canarias mira hacia el noroeste con cautela. Una nueva borrasca profunda, aún en proceso de desarrollo en el Atlántico Norte, podría desplazar parte de su inestabilidad hacia el Archipiélago. La Aemet mantiene la vigilancia activa ante una posible entrada de vientos intensos, aumento notable del oleaje y un descenso térmico progresivo, especialmente en Tenerife, donde el impacto podría sentirse con más fuerza en zonas expuestas al norte y nordeste.

Aunque la trayectoria final aún no está completamente definida, los modelos apuntan a que el sistema podría rozar Canarias, enviando bandas de nubosidad, refuerzo del viento y un temporal marítimo significativo. Los servicios meteorológicos insisten en que la situación “puede cambiar rápidamente” y piden seguir las actualizaciones oficiales. Para este jueves, las primeras lluvias se concentrarán en el Archipiélago con avisos amarillos costeros y por vientos.

Posibles efectos de la nueva borrasca en Canarias

Los primeros síntomas podrían sentirse en las costas norte y nordeste, así como en cumbres y medianías orientadas al viento. La borrasca podría traer:

Viento fuerte , con rachas puntuales que pueden superar los 70–80 km/h en zonas altas y canales entre islas.

Previsión detallada

A continuación, un pronóstico detallado basado en la evolución prevista de la borrasca y las configuraciones atmosféricas habituales en este tipo de episodios.

Tenerife

Norte y noreste

Aumento progresivo de la nubosidad compacta .

. Lluvias débiles y ocasionales , más consistentes en las medianías.

, más consistentes en las medianías. Viento del nordeste moderado a fuerte , con rachas intensas en zonas expuestas.

, con rachas intensas en zonas expuestas. Descenso térmico moderado.

Mar muy movido, con olas de 3 a 4 metros en costas abiertas.

en costas abiertas. Sur y suroeste

Intervalos nubosos, con predominio de los claros por la mañana.

Incremento del viento por la tarde.

Temperaturas ligeramente más bajas.

Cumbres

Viento intenso del norte.

Posibilidad de nieblas densas .

. Sensación térmica muy baja.

GRAN CANARIA

Aumento de la nubosidad en el norte, con lluvias débiles.

Viento del nordeste moderado, con rachas fuertes en el sureste y noroeste.

Mar revuelto en la costa norte.

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, más compactos en zonas interiores.

Viento del nordeste con rachas que podrían superar los 60 km/h.

Mala mar en zonas abiertas al norte y noreste.

LA PALMA

Nuboso en el norte y este, con lluvias dispersas.

Viento moderado a fuerte en cumbres y extremo noreste.

Oleaje destacable en la franja norte.

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con aumento por la tarde.

Viento moderado del nordeste, con rachas fuertes en el este y noroeste.

Mar de fondo importante acercándose a la isla.

EL HIERRO