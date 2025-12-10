Un accidente en la TF-1 provoca daños materiales y largas colas
Las retenciones comenzaron desde la salida que da acceso a Valle San Lorenzo
Un accidente en la autopista del Sur ha provocado que hasta cinco vehículos quedasen en el carril izquierdo parados debido a un golpe en cadena. Los daños han sido materiales, ya que el personal del Servicio de Urgencias Canario no tuvo que atender de manera significativa a ninguno de los ocupantes de los vehículos implicados.
Los hechos han provocado que las colas se extendieran por la TF-1 desde la salida del Valle San Lorenzo, que da acceso a la TF-66.
Se pide a los conductores que deban pasar por la zona que extremen la precaución para evitar nuevos accidentes.
