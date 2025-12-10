Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente en la TF-1 provoca daños materiales y largas colas

Las retenciones comenzaron desde la salida que da acceso a Valle San Lorenzo

Imagen del accidente

Imagen del accidente / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un accidente en la autopista del Sur ha provocado que hasta cinco vehículos quedasen en el carril izquierdo parados debido a un golpe en cadena. Los daños han sido materiales, ya que el personal del Servicio de Urgencias Canario no tuvo que atender de manera significativa a ninguno de los ocupantes de los vehículos implicados.

Los hechos han provocado que las colas se extendieran por la TF-1 desde la salida del Valle San Lorenzo, que da acceso a la TF-66.

Colas a la altura del Parque La Reina

Colas a la altura del Parque La Reina / Cámaras de tráfico del Cabildo

Se pide a los conductores que deban pasar por la zona que extremen la precaución para evitar nuevos accidentes.

