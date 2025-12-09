Ricardo Reyes Rodríguez: «El problema de la venta ambulante es muy grande»

El pasado 8 de octubre, Ricardo Reyes Rodríguez tomó posesión de su cargo como subcomisario jefe en un cuerpo que conoce desde hace tres décadas, en el que empezó «desde abajo», y ya comienzan a verse los resultados con la creación de nuevas unidades o dispositivos conjuntos con la Policía Nacional para afrontar delitos e infracciones en la calle.

¿Cuánto años lleva ejerciendo como policía?

Entré en 1995. Más de 30 años.

¿Qué le animó a dar el paso?

Vengo de la seguridad privada. Trabajé seis años como vigilante jurado y ya en esa época me gustaba el sector de la seguridad.

En aquél momento, ¿fue duro el proceso para acceder?

Fue bastante duro estudiar y trabajar a la vez. Oposité para policía interino y en los 15 días que duraron las pruebas seguía trabajando. La preparación duró más de tres años.

¿En qué unidades ha desarrollado su trabajo?

Creo que en todas. Estuve en las patrullas, la Policía Comunitaria, la Unidad de Atención Familiar, el Grupo Operativo de Seguridad Ciudadana (GOSC) y el equipo de control de estupefacientes, protección de autoridades, el servicio de Playas y ahora, en la Jefatura.

¿De cuál tiene mejor recuerdo?

Quizá del Grupo Operativo de Seguridad Ciudadana, donde estuve casi seis años. Trabajábamos en todos los problemas y fue una experiencia muy enriquecedora.

¿Cómo definiría su paso por el cuerpo en estos 30 años?

Es difícil encontrar las palabras exactas. Siento orgullo de poder desarrollar una labor de servicio público y para la seguridad ciudadana.

¿Y qué consejos le daría a alguien que se incorpora ahora?

El valor más importante es el servicio al ciudadano, que pensemos menos en nosotros y más en la población.

«Queremos recuperar el Grupo Operativo de Seguridad Ciudadana para servicios a los que no llegamos»

¿Empezar por el trabajo en la calle, qué aporta a la hora de liderar un grupo o a todo el cuerpo?

Venir desde abajo y conocer la calle aporta un montón, porque luego se puede comprender y transformar el trabajo de oficina, planificar mejor los dispositivos o entender los problemas de los vecinos.

¿Qué iniciativas ha puesto en marcha estos meses como jefe?

Gracias a la buena sintonía con la concejal responsable de seguridad, a su implicación y a la del alcalde, hemos podido poner en marcha dos unidades nuevas. La primera es la de Medio Ambiente, donde tenemos a cuatro agentes toda la semana, y la Unidad de Playas. En la costa, sobre todo con la venta ambulante, se requiere un servicio específico, dado el número de personas que trabajan en esa actividad irregular. El problema es muy grande y trabajamos en ello junto a la Policía Nacional.

Ha habido acciones contra la venta ambulante en Playa Fañabé o Puerto Colón.

Hemos tenido actuaciones importantes. En varios dispositivos hemos intervenido casi 3.000 artículos, con dos detenidos y nueve investigados por delitos contra la propiedad industrial, por la venta de productos falsificados.

¿Han tenido muchas quejas de empresarios?

Tenemos quejas de comerciantes, porque cada vez hay más gente en la venta ambulante. A esa labor dedicamos más agentes y más horas. Dicha actividad no pasa de ser una infracción administrativa, salvo que, en algunos casos, se pueda demostrar que venden mercancía falsificada, pero eso ya queda en manos de la Justicia. Nosotros estamos ampliando nuestra presencia y los dispositivos para tratar de evitar este fenómeno.

¿Cuántos servicios de este tipo han hecho ya?

Todos los días hay algún servicio. Pero dispositivos grandes con la Policía Nacional hacemos dos a la semana. Tenemos dos grupos con 14 agentes en total y la intención es aumentar los efectivos con las nuevas promociones de policías que entren próximamente.

¿Cuáles son sus proyectos relevantes para los próximos años?

La concejal responsable de Seguridad nos ha marcado una serie de objetivos que para nosotros son muy importantes. Objetivos que se basan, también, en nuestra experiencia y conocimiento del terreno y de los problemas que debemos resolver. En ese sentido, sabemos que se trabaja para seguir aumentando la plantilla de policías con el fin de llegar a más servicios. A veces, con la ayuda de la Guardia Civil y la Policía Nacional, no se llega a todo. Con más personal se pueden potenciar más grupos especiales. La especialización de los agentes es muy importante y es el camino a seguir.

¿Qué grupos le gustaría crear?

Si hubiera una plantilla amplia, nos gustaría recuperar el Grupo Operativo de Seguridad Ciudadana para afrontar servicios a los que ahora no llegamos. Necesitamos que la Ley nos permita incorporar a más personal en cada convocatoria.

¿Cuántos policías locales hay?

Somos 125 policías. Nuestra intención es cubrir el ratio idóneo para el municipio. Queremos llegar a 169 en el futuro, en función de un estudio que se ha hecho y que pondera la delincuencia, los habitantes, los grupos especiales o la cifra de turistas. Pero, dado que los agentes se pueden jubilar a los 60 años, es muy difícil llegar a esa cifra, pues, igual que entra un agente, se retira otro. Si llegamos a 150 estaremos muy satisfechos.

¿Y cuántos agentes prevén incorporar en los próximos años?

El objetivo que nos hemos trazado junto a los responsables políticos es que en dos años se incorporen 20 más, que es lo que permite la Ley. Desde 2023 han entrado casi 30.

¿Cómo valora la labor de la Unidad Canina?

Es muy importante. De hecho, la prevención que se hace en el consumo de drogas, las charlas y las acciones informativas en institutos o los servicios en las plazas para evitar el tráfico a pequeña escala son un ejemplo. Y después la colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional es excelente, con intervenciones como el cierre de clubes cannábicos.

¿Cuáles son los desafíos en seguridad para Adeje?

El más importante es la educación de la población, tener capacidad para transmitir los valores y que los ciudadanos asuman los mensajes. Por ejemplo, destaco la colaboración de los vecinos durante la borrasca Claudia, donde no había apenas personas circulando en sus coches.

¿Hay riesgo de más ocupaciones masivas como la del hotel Callao Sport?

Este problema no es nuevo, siempre hemos estado pendientes y así seguiremos. No tenemos datos objetivos en un sentido ni en otro, pero sí es bueno pedir a la ciudadanía que avise y que tomen medidas de autoprotección para, entre todos, evitar estas situaciones no deseadas. Pero la ciudadanía no debe alarmarse de manera innecesaria.

¿Y cómo se afronta el aumento de hurtos a comercios y turistas?

Las competencias en esa materia son de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Nosotros colaboramos, en lo que podemos, con dichos cuerpos, que necesitan incrementar sus plantillas. Estos delitos menores hacen un gran daño al sector turístico. Y también hay que valorar el papel de la Justicia y las leyes con este tipo de delincuencia. Debe haber una combinación entre seguridad y Justicia para que esto funcione mejor.