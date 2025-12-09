El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: "Lloverá en Canarias"

Tenerife podría verse afectada por una nueva borrasca en los próximos días. Así lo ha anticipado el meteorólogo de MeteoVigo, Rubén Vázquez, quien advierte que "la inestabilidad aumentará considerablemente en Canarias a partir del fin de semana". El experto llama a la sensatez, aunque no descarta que se dé cualquier escenario meteorológico.

La circulación atmosférica de los próximos días traerá un cambio claro del tiempo en Canarias. Al igual que ocurrirá en la península, el archipiélago tendrá una fase marcada por "una repetición del mismo patrón", dejando lluvias significativas, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria, y un aumento de la inestabilidad desde el jueves.

Rubén Vázquez explica que la borrasca Bram está desplazando un frente muy amplio que ya muestra señales de extenderse hacia Canarias. El meteorólogo señala que "la inestabilidad se incrementará claramente en la segunda mitad de la semana", cuando una depresión aislada al suroeste de la Península comenzará a bombear humedad hacia el archipiélago.

La previsión: cuándo y dónde lloverá en Canarias

El experto detalló que este episodio dejará un aumento progresivo de las precipitaciones desde mañana miércoles, con especial incidencia en las cara norte de las islas de mayor relieve.

Modelo europeo ECMWF para el miércoles 10 de diciembre / Meteored

Jueves y viernes: llegarán los primeros acumulados relevantes

Los mapas analizados por Vázquez muestran una entrada de humedad más intensa a partir del jueves, con lluvias que afectarán especialmente a Tenerife y Gran Canaria. El meteorólogo destacó que "los acumulados empiezan a ser significativos ya el viernes", cuando las bandas asociadas a la depresión comenzarán a tocar de lleno el archipiélago.

Sábado: el día más inestable según los modelos

El sábado será la jornada con mayor impacto, según la previsión de Vázquez. El meteorólogo explica que "la depresión estará más cerca de Canarias", lo que permitirá que el viento del norte inyecte más humedad desde el mar hacia tierra, reforzando las precipitaciones en la vertiente norte.

Los modelos GFS y europeo coinciden y pronostican acumulados especialmente altos en Tenerife, con registros también notables en Gran Canaria y en menor medida en Lanzarote y Fuerteventura.

Modelo Europeo ECMWF para el sábado 13 de diciembre / Meteored

Domingo: lluvias más marcadas en las islas orientales

La inestabilidad continuará el domingo, cuando la depresión se desplace algo más hacia el este. Esto hará que Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura registren parte de las precipitaciones más intensas del final del episodio.

Un patrón repetido que favorece la llegada de borrascas a Canarias

Rubén Vázquez insiste en que este episodio no es aislado, sino la repetición de un patrón que se ha observado en varias salidas de modelos: "Es como si la atmósfera hubiese cogido un molde y lo repitiese tres veces". Según el experto, la ruptura del frente polar está permitiendo que varias depresiones se aíslen al suroeste de la Península y se desplacen hacia latitudes más bajas, afectando directamente a Canarias.

Aunque las temperaturas se mantendrán suaves, el archipiélago quedará bajo el impacto de masas de aire húmedo y algo más frío en altura, claves para alimentar las precipitaciones de los próximos días.