Lavado de cara a la urbanización Rubens Marichal, en Candelaria

El Ayuntamiento de Candelaria anuncia una inversión superior a 10,7 millones de euros, de los que la Unión Europea aportará 9,1 millones (85%). Esta financiación permitirá ejecutar 15 proyectos, entre ellos varios estratégicos como la reurbanización de Rubens Marichal, la construcción de una nueva estación depuradora en Barranco Hondo, la rehabilitación del Camino Viejo de la Virgen y la recuperación ambiental del entorno de Chacorche.

En el caso de Rubens Marichal, se beneficiará de actuaciones que requerirán más de seis millones en la renovación de infraestructuras básicas (4,5 millones), la ejecución de un parque urbano (más de 1,5 millones) y la intervención en espacios municipales por importe de 585.000 euros.

Estas actuaciones forman parte de la regeneración urbana, uno de los cuatro ejes en los que Candelaria organiza los proyectos. En el apartado de integración y conectividad territorial, el municipio destinará cerca de un millón de euros a mejorar el servicio de Transporte a la Demanda e incorporar sistemas digitales. A ello se suman la rehabilitación del Camino Viejo, con una partida de 375.000 euros, y el proyecto del Camino Escolar Seguro del CEIP de Igueste, presupuestado en 221.611 euros, que busca reforzar la seguridad y accesibilidad de los estudiantes.

En el ámbito de la adaptación climática y sostenibilidad, el Ayuntamiento proyecta la creación de una estación depuradora en Barranco Hondo, una obra clave para la mejora del tratamiento de aguas residuales, dotada con una inversión de 3,5 millones de euros. Se suman otras actuaciones relacionadas con la gestión de aguas pluviales para evitar inundaciones y la recuperación del Barranco de Chacorche, con una partida de 1.190.000 euros destinada a la restauración ambiental.

Finalmente, el eje de dinamización local incorpora acciones para impulsar la actividad económica y el patrimonio cultural del municipio. Entre ellas figura el fortalecimiento de la gastronomía local mediante el Club de Producto Local (90.000 euros), la creación de rutas históricas y la colocación de nueva señalética (135.000 euros), el desarrollo de un centro de iniciativas económicas (590.000 euros) y la digitalización del Camino Viejo como recurso turístico y cultural.

La alcaldesa, Mari Brito, subraya que esta inversión «es el resultado del trabajo continuado en planificación y ejecución de proyectos durante los últimos años». La subvención permitirá «seguir construyendo la Candelaria que queremos». La regidora de la Villa Mariana explica que, una vez la subvención sea definitiva, comenzará un periodo de trabajo intenso para materializar cada actuación, con el compromiso de cumplir los plazos y responder a las demandas vecinales.

El Ayuntamiento de Candelaria sostiene que este amplio paquete de inversiones no solo permitirá mejorar la infraestructura y los servicios públicos, sino también promover un modelo de municipio más sostenible, conectado y orientado al bienestar de sus habitantes.

Las iniciativas estarán financiadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027, a través de la subvención concedida por la Dirección General de Fondos Europeos, mientras que el 15% restante correrá a la aportación de los fondos municipales.