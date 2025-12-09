Un coche despeñado en el Teide se convierte en una atracción para los turistas cuatro días después del accidente

El pasado viernes, 5 de diciembre, un accidente en el Parque Nacional del Teide entre un coche y una motocicleta dejó tres heridos de carácter moderado. El suceso, que ocurrió en el tramo de la TF-21 que va desde el Portezuelo a los Roques de García, terminó con el turismo implicado ladera abajo, tras despeñarse unos quince metros tras salirse de la vía.

Cuatro días después, el vehículo continúa en el mismo sitio en el que se quedó... siendo una atracción más para los turistas que han visitado esta zona del Parque Nacional. El coche blanco, en el que se encontraban dos ocupantes que fueron atendidos por Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canario, se quedó del revés tras atravesar el desnivel que separa su superficie actual con el tramo de carretera por donde se salió.

Parte médico

Según la valoración del Servicio de Urgencias Canario (SUC), un hombre de 54 años presentó traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia básica al Hospital Quirón Tenerife; un hombre de 69 años sufrió varios traumatismos moderados y fue evacuado al Hospital Parque Tenerife; y una mujer de 66 años resultó con traumatismos diversos de carácter moderado y también fue trasladada al mismo centro hospitalario.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 activó un amplio dispositivo de emergencia que incluyó a Bomberos de Tenerife, encargados de asegurar el vehículo siniestrado tras su caída, y a Cruz Roja, que prestó la primera asistencia a las tres personas afectadas. Posteriormente, el personal sanitario del SUC atendió al motorista y a los ocupantes del coche antes de su traslado a los centros hospitalarios. La Guardia Civil reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente, mientras que el personal del Parque Nacional del Teide colaboró en todo el operativo desplegado.