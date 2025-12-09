El Cabildo de Tenerife construirá el nuevo Matadero Insular junto al actual

El nuevo Matadero Insular se levantará junto al actual en una parcela de 17.094 metros cuadrados ubicada en el Polígono Agropecuario Comarcal de Los Rodeos en El Ortigal (La Laguna). La infraestructura sustituirá a unas instalaciones obsoletas y el Cabildo espera comenzar la obra el año próximo. El proyecto se encuentra en el proceso de declaración de interés insular y en periodo de información pública y audiencia a los propietarios de suelo afectado por la iniciativa durante un mes a partir de ese momento, según publicó el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Construcción

El proyecto contempla la construcción de un nuevo matadero insular para ganado vacuno, ovino, caprino y porcino con tres líneas de sacrificio. Consistirá en una nave industrial de dos plantas y de 6.000 metros cuadrados de superficie útil. Incluirá espacio para ampliaciones a corto plazo destinadas al traslado del actual matadero de conejos, entre otras opciones. Estará dotado de las últimas tecnologías del sector.

Parcelas

El proyecto se desarrollará en dos parcelas de titularidad del Cabildo. Una de ellas es la que ocupa el actual matadero, cuya función será acoger la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales; la otra albergará el nuevo edificio y todas sus instalaciones. Tras analizar varias alternativas, el Gobierno insular decidió ampliar solo lo estrictamente necesario para asegurar la viabilidad del proyecto a corto plazo.

Proceso

El pleno del Cabildo de Tenerife aprobó en julio de 2024, con la unanimidad de todos los grupos políticos, la declaración de interés insular del proyecto del nuevo Matadero, promovido por la consejería de Sector Primario y Bienestar Animal, que dirige Valentín González, quien explica que "el proceso se agilizó a través de la Dirección de Proyectos Estratégicos, cuya responsable es Alicia Leirachá, que tramitó el expediente". Fue creada durante este mandato con el objetivo de "activar y acelerar los procedimientos para sacar adelante infraestructuras consideradas estratégicas para la Isla".

Vista general del Matadero Insular de Tenerie en una imagen tomada hace unos días / María Pisaca / MARIA PISACA

Estratégico

Valentín González y Alicia Leirachá coinciden en que el Matadero lo es, además de considerarlo "vital para el desarrollo de la ganadería en Tenerife”. Destacan que las nuevas instalaciones estarán adaptadas a las normas sanitarias vinculadas a su actividad, aspecto en el que incide González, quien reivindica la necesidad de una industria "que se adapte a las exigencias de la normativa europea y, por supuesto, a las necesidades actuales del sector ganadero”.

Equipamiento

La finalidad de este proyecto de interés insular, tal y como explican ambos representantes del Partido Popular, se centra en “la ordenación e implantación de un equipamiento insular agroindustrial con carácter estructural para el uso primario ganadero que permita la ejecución del Nuevo Matadero Insular’. En la fase del procedimiento, tras la declaración de interés insular en 2024, el documento de alcance fue emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife a finales de ese mismo año.

Estructura

La empresa mixta Matadero Insular de Tenerife gestiona el faenado (preparado del animal para la venta o el consumo) de la carne local. Su producción muestra un aumento significativo en los años posteriores a la pandemia. En 2022 fueron 4.272.000 kilos de carne fresca del país faenada frente a los 3.881.000 de 2019. Un crecimiento de algo más del 10% relacionado con el incremento del consumo local.

Historia

Matadero de Tenerife se constituyó en 1993 como Sociedad Anónima. El Cabildo posee el 33% del capital social, mientras el resto del accionariado corresponde a ayuntamientos así como a los sectores ganadero, carnicero e industrial. Aunque funciona como una empresa privada o mixta, la gestión del servicio se realiza mediante un contrato con la Corporación insular. En 2021, esta anunció la intención de asumir la gestión directa, un proceso por el momento sin culminar.