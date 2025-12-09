Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla

Hay bocadillos que se convierten en auténticas joyas gastronómicas, La Garriga es uno de los locales más míticos de Santa Cruz de Tenerife. Fundado en 1953 por dos catalanes, esta charcutería se ha consolidado gracias al boca a boca.

Cada día el establecimiento despacha entre 500 y 600 bocadillos al día y se elaboran unas 300 tortillas, una cifra que aumenta notablemente en fechas señaladas como Navidad o Carnaval.

Uno de los bocadillos más populares de Tenerife

Existe una combinación perfecta en Santa Cruz de Tenerife que le ha llevado a consolidarse como el bocadillo más popular de la capital, la calidad de producto y la minuciosa elaboración lo han llevado a preparar un clásico que ha conquistado a diferentes generaciones.

El bocadillo más famoso de Tenerife no tiene secretos, se compone de tortilla francesa combinada con chacina ibérica picada que se incorpora directamente antes de cocina la tortilla. Esos recortes picados del embutido que se integran en la tortilla le dan un sabor característico que identifica a Bar Charcutería La Garriga

Este bocado, aparentemente sencillo, se ha convertido en el bocadillo más popular de Tenerife, reconocido por los vecinos y visitantes. Según Uber Eats y Glovo el bocadillo tiene un precio de 3,60 euros.

"Que se puede decir de un lugar tan mítico, mantienen una buena calidad precio, y siempre se disfruta de los bocadillos que ofrecen. Suele haber bastante gente pero la espera vale la pena", destacan sus clientes en las valoraciones de Google.

Clientela desde primera hora

A primera hora, el mostrado se llena de clientes que piden el famoso bocadillo, muchos suelen acompañarlo de un café o un zumo, en muchos casos, lo disfrutan en la barra o lo llevan para desayunar en el trabajo. Para muchos tinerfeños, empezar el día con uno de los bocadillos del local es una costumbre.

Aunque la tortilla con chacina es el bocadillo estrella del bar, el local también prepara bocadillos de pata asada, jamón serrano, pollo o queso curado, entre otros.

Horario y ubicación

Bar Charcutería La Garriga se encuentra en la Calle Pérez Galdós, 24 Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con una valoración de 4,4 estrellas en Google, un claro reflejo de la satisfacción de sus clientes.

Abre de lunes a viernes de 7:30 a 21:00 horas en horario ininterrumpido y los sábados reduce su jornada laboral hasta las 15:00 horas, pero en fechas señaladas como Navidad o Carnavales su horario puede variar para ofrecer un mejor servicio. Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.