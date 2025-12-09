Las balsas de Tenerife alcanzan el 34% de su capacidad y garantizan el riego agrícola
Las lluvias de noviembre han ayudado a que el estado de las balsas mejore
Las balsas de Tenerife cerrarán diciembre con un 34% de su capacidad total, un dato que supone un incremento del 7,5% respecto al mes anterior y que, según el Cabildo de Tenerife, garantiza el suministro de agua de riego a los agricultores de toda la isla.
El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, valoró estos datos como “un paso firme hacia la estabilidad hídrica del campo tinerfeño”, y atribuyó esta recuperación a las medidas impulsadas tras la declaración de emergencia hídrica. Entre ellas destacan el aumento de la producción de agua desalada y las actuaciones para mejorar la eficiencia de las redes.
Más de 1,7 millones de metros cúbicos almacenados
Actualmente, el volumen total de agua almacenada en las balsas tinerfeñas asciende a 1.708.061 metros cúbicos, lo que representa 373.640 metros cúbicos más que hace un mes. En comparación con diciembre del año pasado, la cifra es también positiva: 196.798 metros cúbicos adicionales.
El norte de Tenerife marca el mayor crecimiento
Según los datos del Cabildo, la comarca norte es la que ha experimentado el mayor aumento de reservas. Sus balsas almacenan ahora 704.327 metros cúbicos más que en diciembre de 2024, un crecimiento significativo que refuerza la capacidad de respuesta ante posibles periodos de sequía.
Por el contrario, en el sur de la isla, donde BALTEN gestiona tanto agua blanca como agua regenerada, se observa un descenso temporal del almacenamiento respecto al año anterior. Esta situación se debe a las obras programadas en la balsa reguladora de agua regenerada de Valle San Lorenzo, actualmente en fase de preparación para ejecutar la reimpermeabilización de la geomembrana, lo que reduce su capacidad operativa.
Una tendencia de recuperación que continuará
A pesar de este descenso puntual, González afirma que la evolución general es «claramente positiva» y espera que el volumen de agua de riego siga aumentando:
“Prevemos que el almacenamiento continúe creciendo de forma sostenida hasta la próxima primavera, consolidando la recuperación de las reservas hídricas de la isla”.
