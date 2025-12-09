La Aemet avisa: calima y viento este martes en Tenerife

La jornada de este martes, 9 de diciembre, en la isla de Tenerife será bastante variada a nivel meteorológico.

Según la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la isla habrá cielos poco nubosos o despejados. También continuará la calima ligera en altura, aunque solo en las primeras horas del día, ya que irá remitiendo casi completamente a partir del mediodía.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en cumbres centrales y habrá viento flojo variable, predominando la componente sur por la mañana y la componente oeste por la tarde.

Previsión general

La previsión general para todo el archipiélago no dista mucho de la referida a Tenerife, ya que se espera que los cielos estén poco nubosos o despejados. Calima ligera en altura en las islas occidentales, remitiendo casi completamente a partir del mediodía. Y las temperaturas y el viento también mantienen la misma predicción.

Prealerta por oleaje

Pero si hay algo que se complica es la situación del mar. De hecho, el Gobierno de Canarias ha actualizado la situación y mantiene la prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago, desde el mediodía del lunes.

Las zonas afectadas son: el litoral norte de Gran Canaria y costas del norte y del oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

Oleaje en Punta del Hidalgo, archivo. / El Día

Para este martes en la costa, en concreto, se prevé viento de componente sur que rolará a componente oeste durante la segunda mitad del día, fuerza 1 – 3 (1 – 20 km/h). Mar rizada con áreas locales de marejadilla en altamar entre las islas occidentales y al norte de La Palma; y mar de fondo del noroeste de 3 – 4 m.

