La Aemet anuncia inestabilidad en Tenerife para el miércoles: nubes, lluvia y bajada de máximas

La jornada de este miércoles estará marcada en Canarias por un aumento generalizado de la nubosidad y la presencia de lluvias débiles, especialmente en las islas orientales y en las vertientes norte del resto del archipiélago, según la previsión emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante las primeras horas de la mañana habrá intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas más montañosas, evolucionando a cielos mayoritariamente nubosos con precipitaciones débiles que podrán ser localmente moderadas. Ya por la tarde, se prevé la apertura de amplios claros. En el resto del archipiélago, el día comenzará con cielos poco nubosos que irán aumentando a intervalos a medida que avance la jornada.

Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado descenso, especialmente notable en las máximas, salvo en las vertientes sur de las islas de mayor relieve, donde se esperan pocos cambios. El viento, inicialmente flojo y variable, rolará a nordeste moderado hacia el mediodía.

En el mar, predominará la componente sur con fuerza 2 a 4, amainando a componente oeste durante la tarde y arreciando a norte o noreste al final del día. Se prevé mar rizada o marejadilla y mar de fondo del noroeste con olas cercanas a los tres metros en costas norte y noreste. No se descartan aguaceros al final del día en las islas más occidentales.

Previsión por islas

Norte con cielos nubosos y lluvias que pueden ser persistentes en medianías. Mejoría al final del día. Sur con intervalos nubosos. Descenso de temperaturas en el norte.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 22

Viento: Oeste flojo rolando a nordeste moderado; en cumbres, norte moderado con intervalos fuertes.

La Gomera

Norte nuboso con lluvias débiles, localmente moderadas, que remitirán por la tarde. Sur con intervalos nubosos.

Temperaturas (°C): San Sebastián 17 / 22

Viento: Noroeste flojo pasando a nordeste moderado, con intervalos fuertes.

La Palma

Cielos nubosos o cubiertos con lluvias más persistentes en el norte y este, especialmente en medianías. Apertura de claros por la tarde. Temperaturas en descenso.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 / 20

Viento: Nordeste moderado arreciando al mediodía con intervalos fuertes.

El Hierro

Intervalos nubosos que aumentarán a nubosos durante la mañana con lluvias débiles en el norte. Mejoría por la tarde.

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 17

Viento: Noroeste flojo girando a nordeste moderado, con intervalos fuertes al final del día.

Lanzarote

Cielos poco nubosos de madrugada que aumentarán a nubosos durante la mañana, especialmente en el norte, con lluvias débiles. Apertura de claros a partir del mediodía. Mínimas al alza y máximas en descenso moderado en zonas interiores.

Temperaturas (°C): Arrecife 15 / 21

Viento: Oeste flojo girando a norte moderado.

Fuerteventura

Aumento de nubosidad durante la mañana con lluvias débiles ocasionales. Tarde más despejada. Máximas en descenso.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 22

Viento: Oeste flojo girando a nordeste moderado.

Gran Canaria

Norte nuboso con lluvias débiles a moderadas por la mañana y claros por la tarde. Sur con intervalos nubosos al mediodía. Temperaturas en descenso en el norte.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 22

Viento: Variable flojo tendiendo a nordeste moderado.